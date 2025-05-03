Країни ОПЕК+ у червні значно наростять обсяги видобутку нафти

Вісім країн ОПЕК+ (Саудівська Аравія, Росія, Ірак, ОАЕ, Кувейт, Казахстан, Алжир і Оман) 3 травня провели онлайн-зустріч, на якій домовилися у червні збільшити видобуток нафти на 411 000 барелів на добу порівняно з травнем. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті ОПЕК+.

Деталі

У 2023 році члени альянсу запровадили узгоджені квоти на видобуток для підтримки високих цін на нафту, а деякі країни, зокрема Саудівська Аравія, додатково добровільно обмежили виробництво.

Тепер ці вісім країн поступово відновлюють видобуток, причому швидшими темпами, ніж прогнозувалося.

Згідно з офіційним релізом, рішення базується на «стабільних ринкових показниках» і низьких запасах нафти. Водночас Bloomberg, посилаючись на аналітиків і делегатів ОПЕК+, зазначає, що справжньою причиною може бути невдоволення Саудівської Аравії надмірним видобутком з боку таких країн, як Казахстан та Ірак.

Саудівська Аравія, ймовірно, прагне «покарати» порушників, збільшивши пропозицію нафти, що знизить її ціну.

Експерт Rystad Energy A/S Хорхе Леон, який раніше працював у секретаріаті ОПЕК, назвав це рішення «шоком для нафтового ринку».

«Саудівська Аравія таким чином карає за недотримання квот, зокрема Казахстаном, і водночас намагається задовольнити вимоги президента Трампа щодо зниження цін на нафту», – зазначив він.

Країни ОПЕК+ наголосили, що можуть призупинити або скасувати це збільшення залежно від ситуації на ринку.

Наступна зустріч відбудеться 1 червня 2025 року, де будуть визначені обсяги видобутку на липень.

Контекст

Раніше Reuters із посиланням на джерела повідомив, що Саудівська Аравія заявила союзникам і експертам, що не планує утримувати високі ціни на нафту шляхом скорочення видобутку та готова до тривалого періоду низьких цін.

Ця зміна політики може вказувати на наміри Ер-Ріяда збільшити видобуток, щоб захопити більшу частку ринку, що кардинально відрізняється від п’ятирічної стратегії стабілізації ринку через обмеження в рамках ОПЕК+.

Джерела зазначають, що Саудівська Аравія незадоволена перевищенням квот на видобуток Іраком і Казахстаном. Також саме Ер-Ріяд виступив за прискорене нарощування видобутку ОПЕК+ у травні, що призвело до падіння світових цін на нафту нижче $60 за барель – найнижчого показника за чотири роки.