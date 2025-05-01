Нафта Brent впала нижче $60 після відмови Саудівської Аравії скорочувати видобуток

Ціни на нафту обвалилися через відмову Саудівської Аравії скорочувати видобуток, що посилило побоювання надлишкової пропозиції на тлі слабкого попиту в умовах торговельної війни. Про це пише Trading Economics 1 травня.

Деталі

Станом на 14:50 за Києвом ф’ючерси на нафту WTI впали на 2,2% до $56,9 за барель, а Brent – на 1,9% до $59,9 за барель, що є найнижчим рівнем за три тижні та четвертим поспіль днем зниження.

Очікування зростання видобутку на чолі з Саудівською Аравією, яка, за повідомленнями, не планує скорочувати виробництво і готова терпіти низькі ціни, посилили тиск на ринок.

Аналітики прогнозують, що ОПЕК+ може оголосити про збільшення виробництва на зустрічі 5 травня.

Крім того, скорочення економіки США в першому кварталі, перше за три роки, через агресивну торговельну політику Дональда Трампа, посилюють економічні проблеми, що впливає на попит.

Несподівано значне скорочення запасів нафти в США минулого тижня не змогло підтримати ціни.

Контекст

Саудівська Аравія повідомила союзникам і експертам, що не планує підтримувати ціни на нафту шляхом скорочення видобутку та готова до тривалого періоду низьких цін, пише Reuters із посиланням на п’ять поінформованих джерел.

Ця зміна політики може вказувати на плани Ер-Ріяда збільшити видобуток, щоб розширити свою частку на ринку, що стане значним відхиленням від п’ятирічної стратегії стабілізації ринку через обмеження в рамках ОПЕК+.

Джерела зазначають, що Саудівська Аравія незадоволена перевищенням квот на видобуток Іраком і Казахстаном. Крім того, саме Ер-Ріяд наполіг на прискореному збільшенні видобутку ОПЕК+ у травні, що призвело до падіння світових цін на нафту нижче $60 за барель вперше за чотири роки.