Індекс відновлення ділової активності знизився у жовтні до 0,03, що стало наслідком різкого погіршення ситуації у великих підприємств та в малому бізнесі. Уперше з червня 2024 року частка компаній, що працюють на повну потужність, впала вдвічі – з 13% до 6%. Про це свідчать результати 42-го щомісячного опитування, яке ІЕД провів із 22 по 31 жовтня серед 465 промислових підприємств.
Деталі
- Невизначеність щодо майбутнього бізнесу за два роки зростає рекордно, частка тих, хто не може дати прогноз, піднялася до 43% у жовтні.
- Ділові настрої в Україні залишаються дуже крихкими, попри незначне покращення довгострокових очікувань, короткострокові прогнози та показники діяльності підприємств погіршуються. Зростання невизначеності, уповільнення відновлення, нестача персоналу, проблеми безпеки та посилення атак на транспортну інфраструктуру й надалі є ключовими обмеженнями ділової активності.
- Агрегований показник перспектив промисловості, який вимірює найближчі плани та зміни в бізнесі, зменшився з 0,12 до 0,11, що відображає погіршення короткострокових виробничих очікувань.
- Ситуація в експорті відрізняється: індекс змін суттєво зменшився з +0,19 до -0,02 вперше з початку 2024 року – через збільшення частки тих, хто фіксує падіння експорту (до 21%), і зменшення частки тих, хто має його зростання (до 15%).
- Середньострокова невизначеність збільшилася і щодо фінансово-економічної ситуації на підприємствах – з 16,2% до 20%, і щодо загальноекономічного середовища – з 17,3% до 22,6%.
- «Водночас з довгостроковими очікуваннями бачимо чітку тенденцію. У липні була поворотна точка, з якої поступово зростає частка тих, хто не зміг дати відповідь на питання, що буде з підприємством і його діловою активністю через два роки. Якщо порівняти з липнем, то показник зріс з 31,4% до 38,7% у вересні та 43,2% у жовтні», – заявила Оксана Кузяків.
- Темпи відновлення рік до року зберігають тенденцію до сповільнення. Частка підприємців, які не очікують суттєвих змін у виробництві протягом двох років, незначно зменшилась з 85,5% до 85,1%. При цьому частка тих, хто планує розширення виробництва, зросла (з 11,2% до 12,7%), тоді як частка тих, хто очікує скорочення, зменшилася (з 3,2% до 2,2%).
- «Фінансово-економічна ситуація на підприємстві в перспективі шести місяців демонструє неочікуване зменшення оптимізму майже на 10 в.п. – з 0,28 до 0,19. Настільки значне падіння ми зафіксували у травні–червні 2024 року», – зазначила Оксана Кузяків. Загальноекономічне середовище в країні погіршилося навіть більше – з 0,28 до 0,16.
- Показники роботи підприємств і короткострокові очікування погіршуються: скорочуються індекси продажів і нових замовлень. «Термін замовлень плавно скорочується. Зараз у середньому це 4,1 місяця після 4,3 місяця у вересні. Відбулося зростання частки тих, хто має 12 місяців замовлень і більше – із 7% до 10%, а також тих, хто не має замовлень або має замовлення лише на один-два місяці», – сказала Оксана Кузяків.
- Галузі, орієнтовані на внутрішній ринок, особливо харчова промисловість, демонструють сильну стійкість. Натомість залежні від експорту сектори (металургія та деревообробка) залишаються вразливими до логістичних і безпекових ризиків. «У довгострокових очікуваннях волатильність у металообробці та деревообробній промисловості більша, ніж у харчовій», – констатувала Оксана Кузяків.
- Інфляційний тиск залишається високим. У жовтні 46,8% підприємств очікували подальшого зростання цін на сировину (у вересні – 47,9%), а 46% – підвищення цін на готову продукцію (у вересні – 45,6%).
Контекст
У щомісячному опитуванні New Monthly Enterprises Survey від ІЕД беруть участь до 500 українських промислових підприємства, що розташовані у 21 із 27 регіонів України. Опитування проводиться на щомісячній основі з травня 2022 року.
