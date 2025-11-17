Індекс відновлення ділової активності знизився у жовтні до 0,03, що стало наслідком різкого погіршення ситуації у великих підприємств та в малому бізнесі. Уперше з червня 2024 року частка компаній, що працюють на повну потужність, впала вдвічі – з 13% до 6%. Про це свідчать результати 42-го щомісячного опитування, яке ІЕД провів із 22 по 31 жовтня серед 465 промислових підприємств.