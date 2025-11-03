Український бізнес у жовтні зберіг позитивні оцінки своєї економічної активності порівняно з вереснем 2025 року та перевищив показник жовтня 2024 року, демонструючи стійкий оптимізм. Про це свідчать дані щомісячного опитування Національного банку України. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) становив 50,3 у жовтні проти 50,4 у вересні 2025 року та 49,4 у жовтні 2024 року.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Позитивний вплив на настрої бізнесу мали надходження міжнародної фінансової підтримки, стійкий споживчий попит, бюджетне фінансування на відновлення інфраструктури та будівництво доріг, уповільнення інфляції та стабільність валютного ринку. Водночас факторами, що стримували активність, залишалися посилення обстрілів, руйнування енергетичної інфраструктури, логістики та виробництв, енергодефіцит, високі витрати на відновлення, оплату праці й енергоресурси, а також дефіцит робочої сили.
- Торговельний сектор залишався найоптимістичнішим восьмий місяць поспіль завдяки достатній пропозиції товарів від нового врожаю, жвавому попиту та сповільненню інфляції: секторальний індекс у жовтні зріс до 54,3 (54,0 у вересні 2025 року, 51,9 у жовтні 2024 року). Підприємства торгівлі прогнозували зростання товарообігу та закупівель товарів для продажу, а також поліпшили оцінки товарних запасів, хоча очікували подальшого зниження торговельної маржі нижчими темпами.
- Будівельний сектор поліпшив оцінки своєї діяльності завдяки бюджетному фінансуванню, пожвавленню житлового будівництва та сезонному чиннику: секторальний індекс у жовтні зріс до 53,3 (50,0 у вересні 2025 року, 49,6 у жовтні 2024 року). Будівельники впевненіше прогнозували зростання обсягів будівництва, нових замовлень і закупівель сировини. На тлі сповільнення зростання вартості послуг підрядників очікувалося пришвидшення закупівель їхніх послуг, а оцінки доступності підрядників продовжили пом’якшуватися.
- Промислові підприємства надали стриманіші оцінки своєї діяльності, попри руйнування потужностей, високі витрати на відновлення, оплату праці й енергоресурси та енергодефіцит: секторальний індекс у жовтні становив 48,8 (49,1 у вересні 2025 року, 49,8 у жовтні 2024 року). На відміну від попереднього місяця, промисловці прогнозували зменшення нових замовлень, запасів сировини, експортних замовлень, незавершеного виробництва та залишків готової продукції, але зберегли позитивні очікування щодо обсягів виробництва.
- Сфера послуг також стриманіше оцінила перспективи через руйнування залізничної інфраструктури, ускладнення логістики та дефіцит кваліфікованих кадрів: секторальний індекс у жовтні становив 48,7 (49,4 у вересні 2025 року, 47,2 у жовтні 2024 року). На відміну від попереднього місяця, підприємства прогнозували зменшення нових замовлень, але зберегли позитивні очікування щодо обсягів наданих послуг та послуг у процесі виконання.
- Підприємства промисловості, будівництва та торгівлі прогнозували сповільнення зростання цін постачальників і зберегли високі оцінки тарифів на власну продукцію/послуги. Натомість у сфері послуг очікувалося пришвидшення зростання закупівельних цін на тлі подорожчання власних послуг.
- Ситуація на ринку праці дещо пом’якшилася. Підприємства будівництва та торгівлі прогнозували зростання чисельності працівників. Водночас промисловість і сфера послуг очікували скорочення персоналу, найсуттєвіше – у промисловості.
Контекст
Щомісячне опитування підприємств проводилося з 06 до 23 жовтня 2025 року за участю 593 компаній. Серед респондентів 43,0% – промислові підприємства, 26,0% – сфера послуг, 25,1% – торгівля, 5,9% – будівництво; 29,8% – великі підприємства, 28,5% – середні, 41,7% – малі.
33,2% опитаних компаній здійснюють експортно-імпортні операції, 8,9% – лише експорт, 17,9% – лише імпорт, 40,0% – не залучені до зовнішньої торгівлі.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.