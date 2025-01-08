Лос-Анджелес потерпає від лісових пожеж. Що відомо (фото)

У Лос-Анджелесі сильні вітри спричинили масштабні пожежі, основним осередком яких став престижний район Пасифік-Палисейдс. Пожежі знищили будинки та змусили евакуювати 30 000 мешканців. Про це пише The New York Times 8 січня. Влада задіяла літаки та гелікоптери для гасіння вогню, а бульдозери очищають дороги для проїзду екстрених служб. Пожежі загрожували околицям Санта-Моніки та музею Гетті в Санта-Моніці.