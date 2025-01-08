Лос-Анджелес потерпає від лісових пожеж. Що відомо (фото)

У Лос-Анджелесі сильні вітри спричинили масштабні пожежі, основним осередком яких став престижний район Пасифік-Палисейдс. Пожежі знищили будинки та змусили евакуювати 30 000 мешканців. Про це пише The New York Times 8 січня. Влада задіяла літаки та гелікоптери для гасіння вогню, а бульдозери очищають дороги для проїзду екстрених служб. Пожежі загрожували околицям Санта-Моніки та музею Гетті в Санта-Моніці.
Деталі
- Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом оголосив надзвичайний стан і підкреслив серйозність ситуації, заявивши, що влада готова до можливих нових спалахів вогню. У звʼязку з високим рівнем небезпеки для життя та майна, він також повідомив, що сили й ресурси, зокрема пожежні машини та авіація, були переведені в інші частини штату для боротьби з новими осередками пожеж. За його словами, погіршення ситуації очікується через посилення вітрів у нічний час.
- Другий великий осередок пожежі спалахнув у Пасадені, де вогонь охопив 80 га, а також в Сілмарі на північ від Лос-Анджелеса. Дим покривав місто та поширювався через Лос-Анджелес, ускладнюючи евакуацію та рятувальні роботи.
- Обмежені маршрути евакуації спричинили затори на дорогах. Мешканці були змушені залишати автомобілі та йти пішки до безпечних місць. Актор Джеймс Вудс повідомив, що евакуація пройшла безперешкодно, але він не знає, чи вцілів його будинок.
- Пожежі також спричинили хаос на дорогах через сильні вітри до 130 км/год і низьку вологість, що викликало найвищий рівень небезпеки.
- Плани президента Байдена відвідати долину Коачелла для відкриття монументів були скасовані через погодні умови. Байден запевнив, що федеральна влада надасть допомогу, а Федеральне управління з надзвичайних ситуацій вже виділила грант на підтримку постраждалих. Президент закликав місцевих мешканців слідувати вказівкам влади для уникнення жертв.
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