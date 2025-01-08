Лос-Анджелес страдает от лесных пожаров. Что известно (фото)

В Лос-Анджелесе сильные ветры повлекли за собой масштабные пожары, основным центром которых стал престижный район Пасифик-Палисейдс. Пожары уничтожили дома и вынудили эвакуировать 30 000 жителей. Об этом 8 января пишет газета The New York Times. Власти задействовали самолеты и вертолеты для тушения пожара, а бульдозеры расчищают дороги для проезда экстренных служб. Пожары угрожали окраинам Санта-Моники и музею Гетти в Санта-Монике.