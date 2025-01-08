Лос-Анджелес страдает от лесных пожаров. Что известно (фото)

В Лос-Анджелесе сильные ветры повлекли за собой масштабные пожары, основным центром которых стал престижный район Пасифик-Палисейдс. Пожары уничтожили дома и вынудили эвакуировать 30 000 жителей. Об этом 8 января пишет газета The New York Times. Власти задействовали самолеты и вертолеты для тушения пожара, а бульдозеры расчищают дороги для проезда экстренных служб. Пожары угрожали окраинам Санта-Моники и музею Гетти в Санта-Монике.
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- Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение и подчеркнул серьезность ситуации, заявив, что власти готовы к возможным новым вспышкам огня. В связи с высоким уровнем опасности для жизни и имущества он также сообщил, что силы и ресурсы, в частности пожарные машины и авиация, были переведены в другие части штата для борьбы с новыми очагами пожаров. По его словам, ухудшение ситуации ожидается из-за усиления ветров в ночное время.
- Второй большой круг пожара вспыхнул в Пасадене, где огонь охватил 80 га, а также в Силмаре к северу от Лос-Анджелеса. Дым покрывал город и распространялся через Лос-Анджелес, усложняя эвакуацию и спасательные работы.
- Ограниченные маршруты эвакуации повлекли заторы на дорогах. Жители были вынуждены покидать автомобили и идти пешком в безопасные места. Актер Джеймс Вудс сообщил, что эвакуация прошла беспрепятственно, но он не знает, уцелел ли его дом.
- Пожары также вызвали хаос на дорогах из-за сильных ветров до 130 км/ч и низкой влажности, что вызвало наивысший уровень опасности.
- Планы президента Байдена посетить долину Коачелла для открытия монументов были отменены из-за погодных условий. Байден заверил, что федеральные власти окажут помощь, а Федеральное управление по чрезвычайным ситуациям уже выделило грант в поддержку пострадавших. Президент призвал местных жителей следовать указаниям властей во избежание жертв.
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