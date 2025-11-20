Європа та Україна повинні підтримати мирну угоду з Росією, щоб вона спрацювала. Таку думку висловила високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас під час спілкування зі ЗМІ перед засіданням Ради із закордонних справ ЄС 20 листопада.

Деталі

«Ми як європейці завжди виступали за досягнення тривалого, сталого і справедливого миру, і вітаємо будь-які зусилля, спрямовані на це. Звісно, аби будь-який план працював, він має залучати Україну та Європу. Українці і європейці також мають погодитися на ці плани», – сказала вона.

Каллас зазначила, що важливо пам’ятати, що у випадку російсько-української війни є агресор і країна, яка зазнала нападу.

«Поки що ми не чули про будь-які поступки з боку Росії. Якби Росія справді хотіла миру, вона могла б погодитися на безумовне припинення вогню вже якийсь час тому, натомість ми знову бачимо удари по цивільних», – наголосила Каллас.

Вона зазначила, що 93% російських цілей – це цивільна інфраструктура – школи, лікарні, житлові будинки, щоб вбити багато людей і спричинити якнайбільше страждань.

«Ми вітаємо усі змістовні зусилля задля завершення цієї війни – але, як вже було сказано, має йтися про справедливий і сталий мир», – додала Каллас і уточнила, що мирний план буде предметом обговорення на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

Контекст

19 листопада, іноземні ЗМІ написали про те, що чинні та колишні американські й російські чиновники підготували мирний план для завершення війни РФ проти України. Він складається з 28 пунктів і передбачає, зокрема, відмову від окупованих територій, скорочення армії та російську мову, як другу державну.

Британська The Telegraph пише, що новий план врегулювання війни нібито передбачає, що Росія має сплачувати Україні «орендну плату» за контроль над Донбасом – фактично йдеться про фінансову компенсацію за втрату доступу до ресурсного регіону.

Велика Британія заявила, що поділяє ініціативу Трампа щодо припинення війни в Україні, і закликала Росію вивести свої війська, зазначає Reuters із посиланням на представника Міністерства закордонних справ Великої Британії. «Росія може зробити це вже завтра, вивівши свої війська і припинивши незаконне вторгнення», – заявив дипломат.

У Білому домі все ж висловлюють оптимістичні сподівання погодити рамку завершення війни в Україні до кінця місяця.