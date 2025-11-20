Так званий таємний план Росії та США про припинення війни в Україні передбачає, зокрема, відмову від окупованих територій, скорочення армії та російську мову, як другу державну. Про це з посиланням на джерела повідомили Reuters, CNN, NBC News та інші західні медіа. Президент США Дональд Трамп, ймовірно, вже погодив документ, який складається з 28 пунктів.