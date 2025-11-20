Так званий таємний план Росії та США про припинення війни в Україні передбачає, зокрема, відмову від окупованих територій, скорочення армії та російську мову, як другу державну. Про це з посиланням на джерела повідомили Reuters, CNN, NBC News та інші західні медіа. Президент США Дональд Трамп, ймовірно, вже погодив документ, який складається з 28 пунктів.
Деталі
- Співрозмовник в адміністрації Дональда Трампа повідомив NBC News, що над планом працювали спеціальний посланець Стів Віткофф, віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо та зять президента Джаред Кушнер. За його словами, документ спрямований на гарантування безпеки обом сторонам і має забезпечити тривалий мир, проте деталі плану він не розкрив, оскільки він усе ще перебуває на етапі переговорів із ключовими учасниками.
- Троє американських посадовців заявили NBC News, що рамки мирної угоди ще мають представити Україні, а завершення чергової версії плану збіглося з візитом представників армії США до Києва. Американська делегація прибула 19 листопада для обговорення військової стратегії, технологій та відновлення мирного процесу. У Пентагоні уточнили, що міністра армії США Дена Дрісколла поінформували про 28-пунктний план, але він не був основною темою зустрічей у Києві.
- За даними Reuters та CNN, документ нібито передбачає передання Росії всього Донбасу, Україна має поступитися зброєю, скоротити армію удвічі і погодитися на російську як другу державну.
- Британська The Telegraph пише, що новий план врегулювання війни нібито передбачає, що Росія має сплачувати Україні «орендну плату» за контроль над Донбасом – фактично йдеться про фінансову компенсацію за втрату доступу до ресурсного регіону. Детальних формулювань і суми компенсації джерела не розкривають. За даними видання, такий «договір оренди» дозволив би Києву обійти необхідність проведення загальнонаціонального референдуму щодо відмови від територій, адже юридично Донбас залишався б українським, хоча фактично контролювався б Росією.
- Київ отримав «сигнали» про пакет пропозицій США щодо припинення війни, які Вашингтон обговорював з Росією. Проте Київ не брав участі у підготовці цих пропозицій. До розробки документа нібито були долучені також Катар і Туреччина.
- Як пише Axios з посиланням на джерела, причиною зриву зустрічі Зеленського й Віткоффа у Туреччині щодо нового «мирного плану» стало те, що президент України приїхав з іншим планом, який Росія «ніколи не погодиться прийняти». За інформацією Axios, план США та РФ розробляли, зокрема, посланник США Стівен Віткофф та глава Російського фонду прямих інвестицій Кирил Дмитрієв.
- За даними джерела CNN, знайомого з перебігом подій, наразі невідомо, чи залучать Європу та Україну до переговорів щодо цього плану та чи підтримають вони його. Водночас американські посадовці повідомили, що президент США Дональд Трамп і його адміністрація дійшли висновку: позиція російського диктатора Володимира Путіна щодо завершення війни суттєво не змінилася від їхньої попередньої зустрічі на Алясці.
- У Білому домі висловлюють оптимістичні сподівання погодити рамку завершення війни в Україні до кінця місяця, пише видання Politico.
- Велика Британія заявила, що поділяє ініціативу Трампа щодо припинення війни в Україні, і закликала Росію вивести свої війська, зазначає Reuters із посиланням на представника Міністерства закордонних справ Великої Британії. «Росія може зробити це вже завтра, вивівши свої війська і припинивши незаконне вторгнення», – заявив дипломат.
Контекст
16 листопада у вечірньому зверненні Володимир Зеленський повідомив, що Україна активно працює над новим стартом переговорного процесу та відновленням обмінів полоненими.
19 листопада президент оголосив про важливі зустрічі в Туреччині. Зокрема, у Стамбулі мала відбутиися зустріч Зеленського зі спецпредставником президента США Дональда Трампа Стівеном Віткоффом. На цих переговорах планувалося обговорити активізацію діалогу між Україною та Росією, а українська сторона мала представити партнерам уже напрацьовані пропозиції та рішення.
