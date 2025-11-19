США таємно обговорюють з Росією розробку нового плану завершення повномасштабної російсько-української війни. Про це 19 листопада пише Axios із посиланням на російських і американських посадовців.

Деталі

План США складається з 28 пунктів і натхненний успіхом минулої 20-пунктної угоди про завершення війни в секторі Гази, ініційованої адміністрацією Трампа. Документ поділено на чотири категорії: мир в Україні, гарантії безпеки, безпека в Європі та майбутні відносини США з Росією та Україною.

Відповідальний за розробку цього плану спецпредставник Трампа Стів Віткофф. Зазначається, що він обговорював деталі плану з спецпредставником Путіна Кирилом Дмитрієвим. Раніше Дмитрієв в інтервʼю Axios розповів, що провів три дні, спілкуючись з Віткоффом та іншими членами команди Трампа, коли відвідував Маямі з 24 по 26 жовтня.

Він додав, що метою обговорень була підготовка письмового документу з цього приводу до наступної зустрічі Трампа і Путіна. Він висловив оптимізм щодо шансів на успіх угоди, оскільки на відміну від попередніх планів росіяни відчувають, «що російську позицію справді чують».

Американські та українські чиновники повідомили, що Віткофф мав зустрітися з президентом Володимиром Зеленським 19 листопада в Туреччині. Однак він відклав свою поїздку. На початку тижня Віткофф обговорив цей план із секретарем РНБО Рустемом Умеровим під час зустрічі в Маямі.

Контекст

16 листопада у вечірньому зверненні Володимир Зеленський повідомив, що Україна активно працює над новим стартом переговорного процесу та відновленням обмінів полоненими.

19 листопада президент оголосив про важливі зустрічі в Туреччині. Зокрема, у Стамбулі відбудеться зустріч Зеленського зі спецпредставником обраного президента США Дональда Трампа Стівеном Віткоффом. На цих переговорах планується обговорити активізацію діалогу між Україною та Росією, а українська сторона представить партнерам уже напрацьовані пропозиції та рішення.