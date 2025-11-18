Збій у Cloudflare паралізував роботу X, Spotify, OpenAI та багатьох інших сервісів. В Україні – проблеми із сайтами держорганів та медіа (доповнено)

Стався масштабний збій в одного з найбільших світових постачальників хостингу та інтернет-інфраструктури – компанії Cloudflare. Збій зачепив популярні сервіси Spotify, соціальну мережу X (колишній Twitter), платформи Epic Games та OpenAI, а також призвів до недоступності багатьох вебсайтів в Україні та по всьому світу.

Деталі

Проблеми почалися приблизно о 11:30 за київським часом і тривають досі, впливаючи на мільйони користувачів.

Із самого початку інциденту на офіційній сторінці статусу Cloudflare з’явилася інформація про «дослідження проблеми, яка потенційно впливає на багатьох клієнтів».

«Ми усвідомлюємо проблему та досліджуємо її. Додаткові деталі будуть надані, щойно з’явиться більше інформації», – повідомила компанія.

Згідно з останніми оновленнями, йдеться про поширені помилки 500 (Internal Server Error), які зачіпають не лише вебсайти клієнтів, а й власний Dashboard та API Cloudflare. На момент публікації причини збою офіційно не названі, робота над відновленням триває.

Не працює сайт Міністерства охорони здоровʼя, проблеми спостерігаються у роботі сайтів Мінінфраструктури, «Урядового порталу» та українських медіа «Українська правда», Громадське, «Інтерфакс-Україна», «Ми – Україна», 24 Канал, ТСН, Цензор.НЕТ, Glavred.info, Defense Express. Збій зачепив роботу сайтів DeepState, Rozetka, Sweet TV та інших.

Доповнено 16:52. Cloudflare стверджує, що проблема вирішена, але не вказує її причини. «Виправлення впроваджено, і ми вважаємо, що інцидент вирішено», – йдеться в повідомленні компанії. «Ми продовжуємо стежити за помилками, щоб переконатися, що всі послуги повернулися до нормального стану».

Контекст

Cloudflare – це глобальний постачальник хмарних послуг, що виступає посередником між відвідувачами сайтів і їхніми серверами. Компанія пропонує захист від DDoS-атак і інших кіберзагроз, мережу доставки контенту (CDN) з центрами обробки даних у понад 330 містах.

Окремими напрямами є рішення Zero Trust для корпоративної безпеки (Cloudflare Access, Gateway, WARP) та платформа для розробників, що включає безсерверні функції Workers і об’єктне сховище R2.

Мережа компанії обслуговує мільйони вебсайтів і в середньому обробляє 81 млн HTTP-запитів за секунду.