У мобільному додатку monobank виник збій через надмірне навантаження. Користувачі втратили доступ до сервісу, повідомив співзасновник банку Олег Гороховський 16 жовтня.

Деталі

Наразі клієнти не можуть користуватися функціями додатка, адже при спробі входу з’являється повідомлення про помилку.

monobank досяг позначки у 10 млн клієнтів і запустив у додатку гру «Полювання на лимони», що призвело до перевантаження серверів.

Контекст

monobank – перший в Україні повністю мобільний банк без фізичних відділень, що функціонує під ліцензією АТ «Універсал Банк». Заснований 22 листопада 2017 року екстопменеджерами ПриватБанку Олегом Гороховським, Дмитром Дубілетом і Михайлом Рогальським через компанію Fintech Band, monobank здобув популярність завдяки інноваційним банківським рішенням.

Улітку 2024 року банк потрапив до списку 250 найкращих фінтех-компаній світу за версією CNBC, ставши єдиним представником України в цьому рейтингу.

Станом на 1 березня 2025 року активи АТ «Універсал Банк» сягнули 148,9 млрд грн, зобов’язання – 132,02 млрд грн, капітал – 16,9 млрд грн, а прибуток склав 1,5 млрд грн.

На початку жовтня Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF) інвестував у Fintech-IT Group, український IT-холдинг. Угода оцінила компанію в $1 млрд, що зробило її першим українським фінтех-єдинорогом.