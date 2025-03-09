MasterCard відновила роботу після збою, а Visa спростувала проблеми

MasterCard відновила роботу після технічного збою, який стався зранку 9 березня, повідомила пресслужба компанії. Інша платіжна система Visa спростувала інформацію про проблеми у роботі.

Ключові факти

«Ситуацію вже вирішено, і всі системи працюють у звичайному режимі», — повідомила пресслужба Mastercard. Компанія не розкриває причину збоїв в роботі.

Платіжна система Visa спростовує інформацію, яка зʼявилася у медіа про перебої у безготівкових оплатах її картками. «Обробляють транзакції українських споживачів безперебійно та у повному обсязі», – йдеться у відповіді компанії на запит Forbes Ukraine. У компанії додають, що сьогодні не фіксували проблем у роботі.

У ПриватБанку підтвердили Forbes Ukraine відсутність збоїв у безготівкових платежах карток Visa та Mastercard.

Контекст

Зранку, 9 березня, користувачі почали масово повідомляти про збої в роботі платіжних систем Visa та Mastercard. Клієнти інформували про проблеми в роботі банкоматів, а також в оплаті через Apple Pay та Google Pay.