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MasterCard відновила роботу після збою, а Visa спростувала проблеми

Діана Павленко
Діана Павленко
Forbes

1 хв читання

MasterCard, Visa, збій /Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анною Наконечною

MasterCard відновили роботу після собою, а Visa спростувала проблеми Фото Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анною Наконечною

MasterCard відновила роботу після технічного збою, який стався зранку 9 березня, повідомила пресслужба компанії. Інша платіжна система Visa спростувала інформацію про проблеми у роботі. 

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Ключові факти

  • «Ситуацію вже вирішено, і всі системи працюють у звичайному режимі», — повідомила пресслужба Mastercard. Компанія не розкриває причину збоїв в роботі.
  • Платіжна система Visa спростовує інформацію, яка зʼявилася у медіа про перебої у безготівкових оплатах її картками. «Обробляють транзакції українських споживачів безперебійно та у повному обсязі», – йдеться у відповіді компанії на запит Forbes Ukraine. У компанії додають, що сьогодні не фіксували проблем у роботі.
  • У ПриватБанку підтвердили Forbes Ukraine відсутність збоїв у безготівкових платежах карток Visa та Mastercard.

Контекст

Зранку, 9 березня, користувачі почали масово повідомляти про збої в роботі платіжних систем Visa та Mastercard. Клієнти інформували про проблеми в роботі банкоматів, а також в оплаті через Apple Pay та Google Pay.

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