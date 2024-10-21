monobank переходить на Visa. З 2025 року необанк випускатиме найбільш масові картки тільки на одній платіжній системі. Чому mono відмовився від Mastercard і що це означає для клієнтів

monobank домовився з Visa про довгострокову співпрацю – з наступного року на цю платіжну систему перейдуть користувачі «чорних» і «білих» карток mono, його наймасовіших карткових продуктів. Чому український необанк зробив вибір на користь однієї платіжної системи, попри тривалу роботу одночасно і з Visa, і з Mastercard

До кінця року monobank переведе всіх користувачів «чорних» і «білих» карток на платіжну систему Visa. Досі вони працювали і на Visa, і на Mastercard. Це найбільш масові карткові продукти mono. «Чорна» – це універсальна картка з кредитним лімітом, «біла» – лише дебетова. Картки мають однакові тарифи, за обома продуктами нараховується прибуток на залишок коштів і кешбек.

Зараз власники цих карток mono на платіжній системі Mastercard отримують сповіщення про необхідність замінити картку. Офіційного анонсу цієї зміни на сайті банку немає, проте про перехід «чорних» і «білих» карток на Visa репортерці Forbes підтвердив один з операторів служби підтримки monobank. Картки Mastercard, які не були переведені на Visa, будуть деактивовані до кінця 2024-го. На Mastercard залишаються преміальні продукти – «залізні» та «платинові» картки.