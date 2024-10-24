Кожен шостий український підприємець відкрив свій бізнес після початку вторгнення – дослідження Mastercard

Кожен шостий опитаний підприємець відкрив свій поточний бізнес вже після початку повномасштабної війни, при цьому 66% із них не мали попереднього досвіду бізнес-діяльності, йдеться в дослідженні Mastercard SME Index 2024. Згідно з ним, 56% опитаних експортують або планують виходити на інші ринки.

Ключові факти

Серед основних викликів, які відзначають українські підприємці, – необхідність фінансування для розвитку бізнесу, а також брак замовлень та ринків збуту. Кожен п’ятий респондент вказує на брак персоналу.

Одним із головних способів масштабування підприємці називають розвиток експорту. Кожен шостий респондент (16%) уже продає свої товари або послуги за кордон, а ще 40% планують виходити на закордонні ринки. Найбільш популярними країнами для експорту стали Польща (32%), Німеччина (22%), США (16%), Литва й Італія (по 13%).

Більшість опитаних підприємців (88%), які ведуть бізнес як на внутрішньому, так і на іноземних ринках, за останній рік помітили збільшення попиту серед українців на продукцію українських виробників.

Наразі вже троє із чотирьох підприємців активно використовують цифрові канали для представлення товарів і послуг свого бренду. Зокрема, 37% підприємств мають власний вебсайт, чверть опитаних (24%) представлені на маркетплейсах, а кожен шостий підприємець (16%) розробив мобільний додаток для свого бізнесу.

Підприємці активно впроваджують інноваційні інструменти та сервіси, зокрема зі штучним інтелектом. Кожен п’ятий підприємець (21%) користується функціоналом ШІ у своїй бізнес-діяльності, ще 34% респондентів цікаво познайомитися з можливостями цих технологій.

Найпоширеніші напрями застосування інструментів і сервісів на основі ШІ серед підприємців включають розробку маркетингових, SMM та комунікаційних стратегій, переклад на інші мови, комунікацію з клієнтами в цифрових каналах, генерування зображень та написання текстів.

Про дослідження

Дослідження стану українського мікро-, малого та середнього бізнесу було проведено компанією Gradus Research на замовлення Mastercard у червні–липні. В онлайн-опитуванні взяли участь 445 респондентів – чоловіки та жінки, які є власниками або керівниками мікро-, малого та середнього бізнесу – у 20 областях України.

Контекст

У вересні в українських підприємств збереглися оптимістичні очікування на наступні три та шість місяців, а плани на два роки трохи покращилися на тлі суттєвого зростання попиту на продукцію. Брак працівників став ключовою перешкодою для ведення бізнесу, засвідчили результати щомісячного опитування підприємств, яке ІЕД провів у вересні серед 473 промислових підприємств.

У вересні 2024 року індекс очікувань ділової активності (ІОДА) від НБУ зріс до 48,7 з 48,4 у серпні. Для порівняння: у вересні минулого року ІОДА становив 50,1, перевищивши нейтральний рівень.

У третьому кварталі Індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) становив 100,6% проти 99,5% у другому кварталі 2024 року. Бізнес дещо поліпшив оцінки своєї ділової активності в наступні 12 місяців, зберіг позитивні прогнози залучення інвестицій, натомість очікує помірного зростання інфляції та обмінного курсу, посилення браку працівників.