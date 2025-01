Медіакорпорація Мердока вибачилась перед принцом Гаррі за стеження та пообіцяла компенсацію

Медіакорпорація News Group Newspapers, що належить Руперту Мердоку, офіційно вибачилась перед принцом Гаррі за порушення прав його приватного життя у 1996–2011 роках. Це включало незаконну діяльність приватних детективів, які діяли за дорученням газети The Sun. Про це пише Associated Press 22 січня.

Деталі

Герцогу Сассекському, молодшому сину короля Великої Британії, буде виплачена значна компенсація, суму якої не розголошують.

Рішення про врегулювання було оголошене у Високому суді Лондона, де мало відбутися слухання справи принца проти видавця газет The Sun та News of the World. Гаррі звинувачував ці видання у багаторічному незаконному стеженні за ним.

«Ми визнаємо провину, просимо вибачення за завдані страждання герцогу та шкоду, завдану його стосункам, дружбі та сім’ї, і погоджуємося виплатити значну компенсацію», – йдеться у заяві News Group Newspapers щодо досудового врегулювання.

Це вперше медіакорпорація Мердока офіційно визнала, що газета The Sun використовувала незаконні методи у своїй роботі. Раніше її представники це заперечували.

Контекст

Скандал зі стеженням News Group Newspapers (NGN) за принцом Гаррі тривав більше 20 років. У 2005 році газета News of the World отримала інформацію про травму принца Вільяма через злам голосової пошти. У 2007 році було засуджено двох осіб за злам телефонів королівських помічників.

У 2011 році газета The Guardian повідомила, що журналісти зламали телефон вбитої Міллі Даулер, що призвело до закриття газети News of the World.

У 2019 році принц Гаррі подав позови проти кількох газет, звинувачуючи їх у незаконному зборі інформації. Через чотири роки він виграв справу проти Mirror Group, отримавши компенсацію.