Медіакорпорація Мердока вибачилась перед принцом Гаррі за стеження та пообіцяла компенсацію

Медіакорпорація News Group Newspapers, що належить Руперту Мердоку, офіційно вибачилась перед принцом Гаррі за порушення прав його приватного життя у 1996–2011 роках. Це включало незаконну діяльність приватних детективів, які діяли за дорученням газети The Sun. Про це пише Associated Press 22 січня.
Деталі
- Герцогу Сассекському, молодшому сину короля Великої Британії, буде виплачена значна компенсація, суму якої не розголошують.
- Рішення про врегулювання було оголошене у Високому суді Лондона, де мало відбутися слухання справи принца проти видавця газет The Sun та News of the World. Гаррі звинувачував ці видання у багаторічному незаконному стеженні за ним.
- «Ми визнаємо провину, просимо вибачення за завдані страждання герцогу та шкоду, завдану його стосункам, дружбі та сім’ї, і погоджуємося виплатити значну компенсацію», – йдеться у заяві News Group Newspapers щодо досудового врегулювання.
- Це вперше медіакорпорація Мердока офіційно визнала, що газета The Sun використовувала незаконні методи у своїй роботі. Раніше її представники це заперечували.
Контекст
Скандал зі стеженням News Group Newspapers (NGN) за принцом Гаррі тривав більше 20 років. У 2005 році газета News of the World отримала інформацію про травму принца Вільяма через злам голосової пошти. У 2007 році було засуджено двох осіб за злам телефонів королівських помічників.
У 2011 році газета The Guardian повідомила, що журналісти зламали телефон вбитої Міллі Даулер, що призвело до закриття газети News of the World.
У 2019 році принц Гаррі подав позови проти кількох газет, звинувачуючи їх у незаконному зборі інформації. Через чотири роки він виграв справу проти Mirror Group, отримавши компенсацію.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.