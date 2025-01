Медиакорпорация Мердока извинилась перед принцем Гарри за слежку и пообещала компенсацию

Медиакорпорация News Group Newspapers, принадлежащая Руперту Мердоку, официально принесла извинения принцу Гарри за нарушение прав его личной жизни в 1996–2011 годах. Это включало незаконную деятельность частных детективов, действовавших по поручению газеты The Sun.

Подробности

Герцогу Сассекскому, младшему сыну короля Великобритании, будет выплачена значительная компенсация, сумма которой не разглашается.

Решение об урегулировании было объявлено в Высоком суде Лондона, где должно было состояться слушание дела принца против издателя газет The Sun и News of the World. Гарри обвинял эти издания в многолетней незаконной слежке за ним.

«Мы признаем вину, просим прощения за причиненные страдания герцогу и ущерб, нанесенный его отношениям, дружбе и семье, и согласны выплатить значительную компенсацию», – говорится в заявлении News Group Newspapers относительно досудебного урегулирования.

Впервые медиакорпорация Мердока официально признала, что газета The Sun использовала незаконные методы в своей работе. Раньше ее представители это отрицали.

Контекст

Скандал с наблюдением News Group Newspapers (NGN) за принцем Гарри длился более 20 лет. В 2005 году газета News of the World получила информацию о травме принца Уильяма из-за взлома голосовой почты. В 2007 году были осуждены два человека за взлом телефонов королевских помощников.

В 2011 году газета The Guardian сообщила, что журналисты взломали телефон убитой Милли Даулер, что привело к закрытию газеты News of the World.

В 2019 году принц Гарри подал иски против нескольких газет, обвиняя их в незаконном сборе информации. Через четыре года он выиграл дело против Mirror Group, получив компенсацию.