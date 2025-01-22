Медиакорпорация Мердока извинилась перед принцем Гарри за слежку и пообещала компенсацию

Медиакорпорация News Group Newspapers, принадлежащая Руперту Мердоку, официально принесла извинения принцу Гарри за нарушение прав его личной жизни в 1996–2011 годах. Это включало незаконную деятельность частных детективов, действовавших по поручению газеты The Sun.
Подробности
- Герцогу Сассекскому, младшему сыну короля Великобритании, будет выплачена значительная компенсация, сумма которой не разглашается.
- Решение об урегулировании было объявлено в Высоком суде Лондона, где должно было состояться слушание дела принца против издателя газет The Sun и News of the World. Гарри обвинял эти издания в многолетней незаконной слежке за ним.
- «Мы признаем вину, просим прощения за причиненные страдания герцогу и ущерб, нанесенный его отношениям, дружбе и семье, и согласны выплатить значительную компенсацию», – говорится в заявлении News Group Newspapers относительно досудебного урегулирования.
- Впервые медиакорпорация Мердока официально признала, что газета The Sun использовала незаконные методы в своей работе. Раньше ее представители это отрицали.
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Контекст
Скандал с наблюдением News Group Newspapers (NGN) за принцем Гарри длился более 20 лет. В 2005 году газета News of the World получила информацию о травме принца Уильяма из-за взлома голосовой почты. В 2007 году были осуждены два человека за взлом телефонов королевских помощников.
В 2011 году газета The Guardian сообщила, что журналисты взломали телефон убитой Милли Даулер, что привело к закрытию газеты News of the World.
В 2019 году принц Гарри подал иски против нескольких газет, обвиняя их в незаконном сборе информации. Через четыре года он выиграл дело против Mirror Group, получив компенсацию.
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