«Радикально зменшуємо кількість тарифів». Про підвищення цін у lifecell, безкоштовне ТБ Volia для 3 млн абонентів і будівництво 3000 базових станцій – інтерв’ю Михайла Шелемби

Японський Lean-підхід – нова філософія групи компаній DVL («Датагруп», Volia і lifecell), каже CEO Михайло Шелемба. Як це позначиться на тарифах lifecell? Скільки група інвестуватиме в енергонезалежний інтернет? І чому Шелемба вдячний найбільшому операторові «Київстар»?

«Четвертий квартал був складним. Відчувалося, ніби минуло не три місяці, а понад рік», – говорить CEO DVL Михайло Шелемба.

Перші результати обʼєднання lifecell і «Датагруп-Volia» – 160 000 нових клієнтів з грудня, 14% зростання виторгу оператора, один пакет послуг із мобільним і фіксованим звʼязком. Що відбувається за лаштунками створення DVL?