Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Інновації
Дата

Forbes Digital

«Радикально зменшуємо кількість тарифів». Про підвищення цін у lifecell, безкоштовне ТБ Volia для 3 млн абонентів і будівництво 3000 базових станцій – інтерв’ю Михайла Шелемби

Таїса Мельник /з особистого архіву
Таїса Мельник
Forbes

11 хв читання

тарифи lifecell, перенесення номерів до lifecell /Артем Галкін для Forbes Ukraine

Михайло Шелемба. Оператор lifecell і провайдер фіксованого інтернету «Датагруп-Volia», яких у вересні придбав французький мільярдер Ксавʼє Ньєль, обʼєднуються у швидкому темпі. Фото Артем Галкін для Forbes Ukraine

Японський Lean-підхід – нова філософія групи компаній DVL («Датагруп», Volia і lifecell), каже CEO Михайло Шелемба. Як це позначиться на тарифах lifecell? Скільки група інвестуватиме в енергонезалежний інтернет? І чому Шелемба вдячний найбільшому операторові «Київстар»?

Форум «Вільна» повертається 20 лютого, щоб стати вашим джерелом ідей, знайомств і можливостей. Долучайтеся до заходу за посиланням! 🎟

«Четвертий квартал був складним. Відчувалося, ніби минуло не три місяці, а понад рік», – говорить CEO DVL Михайло Шелемба.

Перші результати обʼєднання lifecell і «Датагруп-Volia» – 160 000 нових клієнтів з грудня, 14% зростання виторгу оператора, один пакет послуг із мобільним і фіксованим звʼязком. Що відбувається за лаштунками створення DVL?

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні