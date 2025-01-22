«Радикально зменшуємо кількість тарифів». Про підвищення цін у lifecell, безкоштовне ТБ Volia для 3 млн абонентів і будівництво 3000 базових станцій – інтерв’ю Михайла Шелемби

Японський Lean-підхід – нова філософія групи компаній DVL («Датагруп», Volia і lifecell), каже CEO Михайло Шелемба. Як це позначиться на тарифах lifecell? Скільки група інвестуватиме в енергонезалежний інтернет? І чому Шелемба вдячний найбільшому операторові «Київстар»?
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«Четвертий квартал був складним. Відчувалося, ніби минуло не три місяці, а понад рік», – говорить CEO DVL Михайло Шелемба.
Перші результати обʼєднання lifecell і «Датагруп-Volia» – 160 000 нових клієнтів з грудня, 14% зростання виторгу оператора, один пакет послуг із мобільним і фіксованим звʼязком. Що відбувається за лаштунками створення DVL?
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