Медичний сервіс Helsi, який на 97,99% належить оператора «Київстар», за рік залучив 30 000 користувацьких підписок. Основну частку виторгу компанії формують продажі для бізнес-клієнтів, але зростання надходжень від користувачів допоможе сервісу наростити виторг на 40% у 2025 році, сказав CEO компанії Євген Донець в етері YouTube-проєкту «Business Breakfast із Володимиром Федоріним» від Forbes Ukraine.

Деталі

Основну частку виторгу Helsi формують продажі для бізнес-клієнтів — близько 75%, на аналітичну платформу Helsi Neuron припадає 20%, доходи від користувацьких підписок становлять 5%.

«Ми активно інвестуємо у сегмент для кінцевих користувачів, але наразі більшість виторгу надходить саме від бізнесу», — сказав CEO Євген Донець. Серед клієнтів компанії — медичні заклади, лабораторні мережі, фармвиробники та аптечні мережі.

У 2025-му Helsi планує досягти $7,2 млн виторгу. «Зберігаємо динаміку зростання 45-50% рік до року», — зазначає Донець.

Щомісяця сервісом користується близько 2,5 млн людей. «У наступні роки плануємо зростати за рахунок розвитку сегмента для користувачів і платформи Helsi Neuron», — додав CEO.

Контекст

Основний функціонал Helsi – онлайн-запис до лікаря. Лікарні платять Helsi за додавання своїх лікарів на платформу з 2019-го. У 2023-му стартап запустив підписку і для пацієнтів.

За його словами, головний акціонер Helsi – мобільний оператор «Київстар» – зацікавлений у фокусі на B2С. «У нас мільйони завантажень застосунку, велика база активних користувачів і план – поступово перетворювати їх на підписників», – казав CEO Helsi у травні 2025-го.

Тоді «Київстар» наростив свою частку у компанії на 28% – до 97,99%, викупивши акції співзасновників Самвела Акобяна та Ярослава Іваненка. Сума угоди – $10,5 млн. У інших співзасновників – Донця та Євгена Губича – залишилося по 1%, згідно з YouControl.