Медичний сервіс Helsi, який на 97,99% належить оператора «Київстар», за рік залучив 30 000 користувацьких підписок. Основну частку виторгу компанії формують продажі для бізнес-клієнтів, але зростання надходжень від користувачів допоможе сервісу наростити виторг на 40% у 2025 році, сказав CEO компанії Євген Донець в етері YouTube-проєкту «Business Breakfast із Володимиром Федоріним» від Forbes Ukraine.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Основну частку виторгу Helsi формують продажі для бізнес-клієнтів — близько 75%, на аналітичну платформу Helsi Neuron припадає 20%, доходи від користувацьких підписок становлять 5%.
- «Ми активно інвестуємо у сегмент для кінцевих користувачів, але наразі більшість виторгу надходить саме від бізнесу», — сказав CEO Євген Донець. Серед клієнтів компанії — медичні заклади, лабораторні мережі, фармвиробники та аптечні мережі.
- У 2025-му Helsi планує досягти $7,2 млн виторгу. «Зберігаємо динаміку зростання 45-50% рік до року», — зазначає Донець.
- Щомісяця сервісом користується близько 2,5 млн людей. «У наступні роки плануємо зростати за рахунок розвитку сегмента для користувачів і платформи Helsi Neuron», — додав CEO.
Контекст
Основний функціонал Helsi – онлайн-запис до лікаря. Лікарні платять Helsi за додавання своїх лікарів на платформу з 2019-го. У 2023-му стартап запустив підписку і для пацієнтів.
За його словами, головний акціонер Helsi – мобільний оператор «Київстар» – зацікавлений у фокусі на B2С. «У нас мільйони завантажень застосунку, велика база активних користувачів і план – поступово перетворювати їх на підписників», – казав CEO Helsi у травні 2025-го.
Тоді «Київстар» наростив свою частку у компанії на 28% – до 97,99%, викупивши акції співзасновників Самвела Акобяна та Ярослава Іваненка. Сума угоди – $10,5 млн. У інших співзасновників – Донця та Євгена Губича – залишилося по 1%, згідно з YouControl.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.