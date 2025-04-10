Послуги Helsi з’являться у застосунку «Київстар» – Комаров

Деякі послуги медичного сервісу Helsi з’являться у застосунку «Мій Київстар» до кінця 2025 року. Про це в інтерв’ю Forbes розповів президент мобільного оператора Олександр Комаров.

Деталі

«Ми зараз займаємося інтеграцією деяких послуг Helsi у «Мій Київстар». Наприкінці року побачите», – сказав Комаров. Про які послуги йде мова він не уточнив.

За його словами, створення супераппу – одна з опцій, яку розглядають в компанії. «Чи потрібно зводити всі сервіси в один додаток – дискусійне питання. Але це можливо», – додає він.

Контекст

Медичний сервіс Helsi почали розробляти у 2016-му. Спочатку система дозволяла виключно записатись на візит до лікаря. Нині сервіс дозволяє переглядати історії відвідувань і медичні документи, зокрема вакцинації, отримувати електронні рецепти й віддалену відеоконсультацію.

Медичний сервіс станом на перший квартал 2024-го мав 27 млн користувачів. У серпні 2020 року «Київстар» придбав частку в Helsi за 555,74 млн грн. В юрособі ТОВ «Хелсі Україна» мобільному оператору належить частка у 69,99%.

Основна функція Helsi – онлайн-запис до лікаря – безкоштовна. Компанія заробляє на підписках від лікарень, а з 1 червня 2024-го продає підписку і для користувачів. Вартість – від 79 грн на місяць до, або 959 грн на рік.