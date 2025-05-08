«Київстар» збільшив частку в медичному сервісі Helsi до 97,99%

Ключові факти

«Київстар» підписав угоду щодо збільшення частки володіння корпоративними правами компанії Helsi з 69,99% до 97,99%.

Сума угоди – $10,5 млн, повідомив «Київстар» на запит Forbes Ukraine.

«Інвестиція в Helsi є черговим кроком до виконання інвестиційних зобов’язань Veon, материнської компанії «Київстар», у розмірі $1 млрд в економіку України протягом 2023–2027 років», – зазначається у пресрелізі.

Підписання угоди не вплине на операційну діяльність Helsi. Компанія зберігає чинну модель управління під керівництвом співзасновників Євгена Донця та Євгена Губича. У кожного з них залишається по 1% акцій Helsi, свідчить YouControl.

Ще один співзасновник проєкту Helsi Самвел Акобян збереже стратегічну присутність у наглядовій раді.

«Новий етап партнерства та збільшення інвестицій у Helsi дозволить нам прискорити розвиток нових напрямків бізнесу у сфері eHealth та посилити можливості для реалізації синергій», – цитується у релізі CEO «Київстар» Олександр Комаров.

Контекст

«Київстар» купив частку в Helsi у серпні 2022-го. Сума угоди – 555,74 млн грн. Станом на кінець березня 2025-го оператор інвестував у розвиток Helsi близько 240 млн грн. До кінця року сума зросте до 320 млн грн, казав Forbes Комаров у квітні.

У 2023–2024 роках річний дохід Helsi збільшився на близько 40% порівняно з попереднім роком, зазначається у пресрелізі. На початок 2025-го в Helsi було зареєстровано близько 29 млн пацієнтів. З 2022-го кількість користувачів застосунку зросла у 2,5 раза. У березні 2025-го щоденно через сервіс створювалось близько 229 000 записів до лікарів, кількість завантажень застосунку перевищила 10 млн. Загальна кількість записів на прийом за 2024 рік сягнула понад 9 млн.

Протягом 2024 року з Helsi співпрацювало понад 1600 державних і приватних клінік. Кількість медичного персоналу, що використовував систему у 2024-му, становила понад 60 000 працівників по всій Україні, що на 26% більше порівняно з 2022 роком.

На початку квітня «Київстар» купив сервіс онлайн-виклику авто Uklon за $155,2 млн. Це друга за вартістю M&A на українському ринку за час повномасштабного вторгнення. І найбільше придбання оператора за 30 років існування.

Оператор також подав дві заявки до АМКУ на купівлю сервісу бронювання ліків Tabletki.ua, але Комітет не прийняв їх до розгляду. Що будує найбільший оператор — читайте у тексті Forbes.