Європейський Союз планує заборонити імпорт скрапленого природного газу з Росії у новому пакеті санкцій. Про це сказала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте у вівторок, 30 вересня.

Деталі

Блок готує новий пакет санкцій проти Росії, який включатиме жорсткі обмеження в енергетиці, фінансових послугах та торгівлі. Ключовим елементом стане заборона імпорту російського СПГ.

Прогнозується, що ВВП Росії сповільниться з 4,3 % у 2024 році до 0,9 % у 2025 році. «Ми маємо посилити тиск», – наголосила дипломатка.

Фон дер Ляєн повідомила, що новий механізм фінансової допомоги Україні з боку ЄС – так званий репараційний кредит, який базується на заморожених російських суверенних активах, не видаватиметься одним платежем, а «виплачуватиметься траншами і за певних умов». Україна поверне цей кредит, коли Росія виплатить їй репарації.

Контекст

У 2024–2025 роках імпорт СПГ з РФ зріс на 18% попри загальне падіння LNG-імпорту ЄС на 11%, через брак консенсусу. Тепер ЄС готується до повної відмови від російського газу (включно з трубопровідним) до 2028 року, з фокусом на відновлювані джерела (€110 млрд інвестицій у 2023–2025 роках).

Це частина ширшої стратегії REPowerEU, спрямованої на повну відмову від російських енергоносіїв до 2027–2028 років. Заборона стосується як нових контрактів, так і транзиту через порти ЄС, з метою скоротити доходи Росії від експорту енергоресурсів, які фінансують війну. Станом на вересень 2025 року імпорт російського СПГ до ЄС становить близько 14% від загального обсягу LNG (порівняно з 22% у 2021 році), переважно до Франції, Іспанії, Бельгії та Нідерландів.

Повна заборона імпорту набуде чинності з 1 січня 2027 року (прискорено на рік порівняно з попередніми планами), як частина 19-го пакету санкцій, схваленого 19 вересня 2025 року. Це рішення сталося під тиском адміністрації Трампа.