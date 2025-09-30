Підписка від 49 грн
«Ми маємо посилити тиск». Голова Єврокомісії заявила про підготовку до заборони імпорту російського СПГ

Наталія Софієнко
Forbes

1 хв читання

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн з генсеком НАТО Марком Рютте /Getty Images

Європейський Союз планує заборонити імпорт скрапленого природного газу з Росії у новому пакеті санкцій. Про це сказала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте у вівторок, 30 вересня.

  • Блок готує новий пакет санкцій проти Росії, який включатиме жорсткі обмеження в енергетиці, фінансових послугах та торгівлі. Ключовим елементом стане заборона імпорту російського СПГ.
  • Прогнозується, що ВВП Росії сповільниться з 4,3 % у 2024 році до 0,9 % у 2025 році. «Ми маємо посилити тиск», – наголосила дипломатка.
  • Фон дер Ляєн повідомила, що новий механізм фінансової допомоги Україні з боку ЄС – так званий репараційний кредит, який базується на заморожених російських суверенних активах, не видаватиметься одним платежем, а «виплачуватиметься траншами і за певних умов». Україна поверне цей кредит, коли Росія виплатить їй репарації.

Контекст

У 2024–2025 роках імпорт СПГ з РФ зріс на 18% попри загальне падіння LNG-імпорту ЄС на 11%, через брак консенсусу. Тепер ЄС готується до повної відмови від російського газу (включно з трубопровідним) до 2028 року, з фокусом на відновлювані джерела (€110 млрд інвестицій у 2023–2025 роках).

Це частина ширшої стратегії REPowerEU, спрямованої на повну відмову від російських енергоносіїв до 2027–2028 років. Заборона стосується як нових контрактів, так і транзиту через порти ЄС, з метою скоротити доходи Росії від експорту енергоресурсів, які фінансують війну. Станом на вересень 2025 року імпорт російського СПГ до ЄС становить близько 14% від загального обсягу LNG (порівняно з 22% у 2021 році), переважно до Франції, Іспанії, Бельгії та Нідерландів.

Повна заборона імпорту набуде чинності з 1 січня 2027 року (прискорено на рік порівняно з попередніми планами), як частина 19-го пакету санкцій, схваленого 19 вересня 2025 року. Це рішення сталося під тиском адміністрації Трампа.

