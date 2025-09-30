Україна та ЄС уклали угоду, яка передбачає виділення €2 млрд на розвиток виробництва дронів. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 30 вересня, перед початком безпекового засідання колегії Єврокомісії в Брюсселі.

Деталі

Якщо Європа розглядає Україну як «першу лінію оборони», то необхідно посилити її військову підтримку, наголосила Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, угода сприятиме розширенню можливостей України та реалізації її потенціалу, водночас дозволяючи ЄС отримати вигоду від цих технологій.

Гроші виділятимуть частинами за чіткими умовами. Україна повертатиме їх лише у разі отримання репарацій від Росії.

Необхідна «сильна та спільна відповідь» на порушення повітряного простору Європи російськими дронами, заявила очільниця Єврокомісії.

Цитата

«Ми пропонуємо негайні кроки для створення «стіни дронів» у межах ініціативи Eastern Flank Watch. Ми повинні діяти спільно з Україною та НАТО», – заявила Урсула фон дер Ляєн.

Контекст

На початку вересня Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення €6 млрд кредиту з доходів від заморожених російських активів на розвиток виробництва дронів для України. Вона наголосила на ключовій ролі безпілотників, які знищують понад дві третини російської техніки, та зазначила, що Росія нарощує свої можливості, використовуючи іранські дрони.

ЄС планує підтримати Україну, створивши Альянс безпілотників для трансформації інновацій у бойову перевагу. Крім того, фон дер Ляєн наголосила на необхідності нового механізму фінансування військової підтримки України.

ЄС також готує «стіну дронів» для захисту від російських безпілотників, що порушують повітряний простір НАТО.