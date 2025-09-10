Європейський союз планує якнайшвидше припинити імпорт російських енергоресурсів, як-то нафта і газ у межах нових санкцій проти Москви. Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише Reuters 10 вересня. Заява з’явилася після закликів США повністю зупинити закупівлю російської нафти .

Деталі

Делегація ЄС перебуває у Вашингтоні, щоб обговорити координацію подальших санкцій проти РФ. Водночас ЄС і США розглядають жорсткіші заходи для скорочення доходів Москви, однак внутрішні розбіжності та потреба в глобальній підтримці викликають сумніви щодо ефективності таких кроків для ізоляції Росії.

У своєму зверненні до Європейського парламенту фон дер Ляєн зазначила, що ЄС «працює над прискореним припиненням імпорту російських викопних енергоносіїв, тіньового флоту та країн-посередників» у межах підготовки 19-го пакета санкцій.

Наразі ЄС працює над юридичними пропозиціями щодо повного припинення імпорту російських нафти та газу до 1 січня 2028 року, починаючи з нових закупівель та короткострокових контрактів наступного року.

Нові санкції можуть прискорити ці терміни, але Угорщина та Словаччина виступають проти обмежень на імпорт газу, стверджуючи, що це призведе до зростання цін на енергоносії. Санкції в ЄС ухвалюються одностайно, тоді як інші юридичні пропозиції може бути затверджено посиленою більшістю країн.

Деякі аналітики ставлять під сумнів ефективність нових санкцій. «Ми давно дотримуємося думки, що для справжньої ефективності санкцій західним країнам необхідно залучити до них Китай та Індію», – зазначив аналітик ICIS Аджай Пармар.

«Також малоймовірно, що ЄС запровадить санкції проти Індії, Китаю чи ОАЕ, які сприяють постачанню російської нафти після початку війни», – додав він.

Контекст

ЄС уже заборонив імпорт російської нафти морським шляхом, що становить понад 90% від її загального імпорту, та запровадив цінові обмеження на торгівлю російською нафтою. Також за останні роки під санкції потрапили понад 400 танкерів, які перевозили російську нафту так званим тіньовим флотом – старими та нерегульованими суднами.

Нині Угорщина і Словаччина імпортують приблизно 200 000–250 000 барелів російської нафти на день, що становить майже 3% від загального попиту ЄС на нафту. Імпорт російського газу залишається значно більшим: цього року Європа закуповує орієнтовно 13% газу з Росії, порівняно з приблизно 45% до вторгнення РФ в Україну у 2022 році, свідчать дані ЄС.

Президент США Дональд Трамп, прагнучи припинити війну Росії проти України, минулого тижня закликав європейських лідерів припинити закупівлі російської нафти, повідомив представник Білого дому. Він також наполягав, аби ЄС запровадив мита до 100% для Китаю та Індії для посилення тиску на Москву. Водночас Кремль у понеділок заявив, що жодні санкції не змусять Росію змінити курс у війні в Україні.