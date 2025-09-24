Європейський союз розглядає можливість надання Україні «репараційного кредиту» обсягом до €130 млрд. Його розмір буде визначено після оцінки фінансових потреб Києва у 2026–2027 роках, яку здійснить Міжнародний валютний фонд. Про це пише Reuters із посиланням на європейських чиновників.

Деталі

Ідею такого інструменту 10 вересня озвучила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Йдеться про використання готівкових залишків російських активів, заморожених на Заході після вторгнення РФ у 2022 році.

За задумом, Україна почне погашати кредит лише після отримання репарацій від Росії у рамках мирної угоди. Ризики за кредитом розподілятимуться між країнами ЄС та, ймовірно, деякими державами G7.

З приблизно €210 млрд російських активів, що зберігаються в Європі, основна частина – близько €175 млрд – розміщена у бельгійському депозитарії Euroclear.

Частину цих коштів планують використати як базу для нового інструменту. Водночас до ухвалення рішення ЄС прагне спершу погасити торішній кредит G7 на €45 млрд.

Єврокомісія зараз розробляє механізм, який дозволить застосувати заморожені російські активи без їх конфіскації, що залишається неприйнятним для низки урядів ЄС та ЄЦБ. Серед варіантів – створення спеціальної структури, якій передадуть кошти з Euroclear в обмін на облігації Єврокомісії з гарантіями від ЄС і, можливо, країн G7.

Контекст

Україна стикається з труднощами у залученні додаткової допомоги від ключових донорів. Внески від США – одного з найбільших донорів з початку повномасштабного вторгнення – суттєво скоротилися після повернення Дональда Трампа до Білого дому, тож ЄС став головним постачальником фінансової підтримки.

Більшість коштів з чинного пакета МВФ на $15,5 млрд уже розподілено. Програма передбачала завершення війни цього року й завершується у 2027-му.

9 вересня премʼєр-міністерка Юлія Свириденко звернулася до МВФ із проханням розпочати нову програму співпраці.

19 вересня міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що Україна попередньо оцінює потребу в зовнішньому фінансуванні в межах нової чотирирічної програми з МВФ на рівні $150–170 млрд.