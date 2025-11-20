З 24 листопада Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури розпочинає поетапне впровадження оновлених правил користування системою «єЧерга» для вантажних автомобілів. Мета змін – усунути штучні затримки, зробити перетин кордону прогнозованим і позбутися масових реєстрацій «про всяк випадок». Про це повідомляє пресслужба Мінрозвитку.
Основні нововведення:
- Обмеження на продовження черги. Для однієї вантажівки продовжити запис у черзі можна лише один раз протягом 60 діб. При цьому залишається вибір тривалості продовження: 4, 6, 8 або 10 годин.
- Блокування за систематичні порушення. Якщо вантажівка неодноразово порушує правила, система автоматично блокує можливість створювати нові записи на 14 діб.
До порушень належать:
- дворазове скасування черги, коли авто вже перебуває у статусі «на в’їзд» до пункту пропуску;
- неприбуття вантажівки до пункту пропуску;
- дворазове скасування запису протягом 30 днів.
У жовтні 2025 року система зафіксувала понад 25 000 скасувань, з яких приблизно 22 000 перевізники здійснили самостійно.
«Нові правила запроваджують чітку дисципліну й відповідальність. Завдяки їм черга стане стабільнішою, а умови – рівними для всіх учасників, незалежно від країни реєстрації транспортного засобу», – прокоментували в міністерстві.
Контекст
Система «єЧерга» дозволяє перевізникам заздалегідь планувати точний час перетину кордону та уникати дорогого кількаденного простою вантажівок. Водночас держава отримує повноцінну аналітику транспортних потоків і реальну картину навантаження на пункти пропуску, зазначають розробники.
Головне завдання сервісу – скоротити фізичні черги на кордоні, зробити процес швидким, прозорим і повністю усунути людський фактор та корупційні ризики.
Спочатку «єЧерга» запрацювала для вантажного транспорту, а згодом її успішно розширили на регулярні автобуси та легкові автомобілі.
