МВС відсторонило шістьох топпосадовців Нацгвардії. Деталі справи

Міністерство внутрішніх справ України відсторонило від посад шістьох високопосадовців, які відповідали за матеріально-технічне забезпечення Головного управління Національної гвардії. Про це повідомила пресслужба МВС 10 травня.

Деталі

Для розслідування справи призначено судове провадження, однак подробиці не розголошуються.

Національне антикорупційне бюро другий день проводить обшуки в посадовців Нацгвардії, пише «Дзеркало тижня» з посиланням на джерела. Зокрема, обшуки відбулися у:

командувача Нацгвардії бригадного генерала Олександра Півненка, директора департаменту логістики ГУ НГУ полковника Сергія Гриценка;

директора департаменту логістики ГУ НГУ полковника Миколи Модлінського;

заступника директора департаменту логістики, начальника управління автомобільної та бронетанкової техніки ГУ НГУ полковника Олександра Калатинця;

начальника управління розквартирування і капітального будівництва полковника Дениса Ганаза;

начальника Центральної бази виробничо-технологічної комплектації НГУ полковника Володимира Федоровського.

Обшуки проводилися в рамках справи, відкритої за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 – привласнення або розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем;

ч. 3 ст. 209 – легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом;

ч. 3 та ч. 4 ст. 368 – одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Також обшуки відбулися в приміщеннях Центральної бази забезпечення ГУ НГУ.

За даними слідства, командувач Нацгвардії у змові з іншими посадовцями міг отримати хабар у розмірі 190 млн грн за сприяння в тендерах, організованих Центральною базою виробничо-технологічної комплектації. Йдеться про отримання автомобіля Toyota RAV-4 2023 року та нежитлового приміщення площею понад 70 м² у Києві.

Крім того, обшуки у Гриценка, Калатинця та заступника командувача НГУ бригадного генерала Олександра Білоуса проводяться за іншою справою, відкритою за:

ч. 5 ст. 191 ККУ – привласнення або розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем;

ч. 2 ст. 209 ККУ – легалізація майна, отриманого злочинним шляхом.

Джерела «Дзеркала тижня» повідомляють, що ці посадовці могли розтратити 199 млн грн під час закупівлі гусеничних бронетранспортерів серії FV за завищеними цінами.

Контекст

У квітні НАБУ висунуло підозри учасникам схеми, причетним до розкрадання понад 733 млн грн та замаху на розтрату 788 млн грн під час закупівель продуктів для ЗСУ.

У справі фігурують постачальниця продуктів Тетяна Глиняна, підприємці Лариса Швець і Валерій Мелеш, а також колишній директор компанії «Преміум Компані» Микола Дешпетка та ексначальник департаменту Міноборони з речового забезпечення Богдан Хмельницький.

Крім того, НАБУ розслідує можливу причетність ексзаступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова та колишнього міністра оборони Олексія Резнікова.