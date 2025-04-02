Яйця по 17 грн. НАБУ заявило про викриття розкрадань на понад 733 млн грн під час закупівель продуктів Міноборони

НАБУ і САП заявили про викриття схеми розкрадання державних коштів під час закупівлі Міністерством оборони продуктів харчування для Збройних сил України в умовах повномасштабного вторгнення РФ, повідомляє пресслужба бюро 2 квітня. Зокрема, йдеться про розкрадання понад 733 млн грн і замах на розтрату 788 млн грн.

Ключові факти

Про підозру вже повідомили колишньому керівнику департаменту Міністерства оборони України, власниці пов’язаних компаній-постачальників, двом керівникам компаній-постачальників і фізичній особі.

Бюро нагадує, що протягом 2022–2023 років забезпечення армії продуктами харчування відбувалося через закупівлю так званих комплектів продуктів. Це передбачало можливість замовляти продукти за затвердженим каталогом, який налічував 409 найменувань. Ціна комплекту формувалася з урахуванням усіх найменувань каталогу та становила їхню середню вартість, що начебто дозволяло постачальникам маніпулювати цінами.

«У результаті таких махінацій протягом серпня–грудня 2022 року дві компанії-постачальниці, контрольовані однією власницею, незаконно отримали надприбутки на суму понад 733 млн грн», – повідомило НАБУ.

За даними слідчих, частину цих коштів нібито надалі вивели під виглядом виплати дивідендів і надання поворотної фінансової допомоги пов’язаним компаніям. Ці гроші, зокрема, могли бути використані власницею компаній для придбання готелів у Республіці Хорватія та іншої нерухомості, а самій схемі начебто сприяв посадовець Міністерства оборони, стверджують слідчі.

Після початку досудового розслідування у січні 2023 року та поширення у медіа відповідної інформації, зокрема щодо закупівлі яєць по 17 грн за штуку, учасники начебто зменшили ціни на 11 найбільш затребуваних продуктів, що запобігло розкраданню бюджетних коштів на суму 788 млн грн.

НАБУ і САП зазначають, що після викриття Міноборони вжило відповідних заходів, змінивши порядок закупівлі й запровадивши окремі пілотні проєкти.

Контекст

У січні 2023-го видання «Дзеркало тижня» опублікувало матеріал, згідно з яким нібито ціни на закупівлю харчів і надання послуг із харчування для військових перевищують роздрібні у два-три рази. В Міноборони заявили, що відомості, поширені у ЗМІ, «розповсюджуються з ознаками навмисних маніпуляцій та вводять в оману».

5 вересня 2023-го Верховна Рада звільнила міністра оборони Олексія Резнікова після корупційних скандалів, які переслідували відомство. 6 вересня Рада схвалила призначення колишнього очільника Фонду державного майна Рустема Умєрова на посаду міністра оборони.

З 1 грудня 2023 року в Україні працює нова система закупівель для Збройних сил України, розроблена за принципами НАТО. Раніше всі повноваження щодо закупівель були зосереджені в департаменті ресурсного забезпечення Міноборони. Нова система закупівель складається з двох рівнів. На першому рівні – департамент політики закупівель Міноборони, на другому – два новостворених держпідприємства, які безпосередньо займатимуться закупівлями: «Агенція закупівель у сфері оборони» (ДП «Державний оператор тилу») та «Агенція оборонних закупівель».