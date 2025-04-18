Нафта дорожчає через санкції США проти Ірану та скорочення видобутку ОПЕК+

Ціни на нафту зростають через нові санкції США, які обмежують експорт іранської нафти та викликають занепокоєння про зменшення глобальної пропозиції. Зростання посилилася після оголошення планів ОПЕК+ скоротити видобуток. Про це пише Trading Economics 18 квітня.

Деталі

Фʼючерси на нафту WTI зросли на 3,1% до $64,4 за барель станом на 11:30 за Києвом, а Brent подорожчав на 3,2% до $67,9 за барель, що стало другим поспіль сесійним зростанням.

Ціни підскочили через нові санкції США, спрямовані на обмеження експорту іранської нафти.

Побоювання про скорочення глобальної пропозиції посилилися після заяви ОПЕК+ у середу про оновлені плани Іраку, Казахстану та інших членів щодо додаткових скорочень видобутку для компенсації перевищення квот.

Проте ОПЕК, МЕА, Goldman Sachs і JP Morgan цього тижня знизили прогнози цін на нафту та зростання попиту через загострення торговельних конфліктів.

Уповільнення економічного зростання в США та Китаї може послабити майбутній попит, тоді як запаси сирої нафти в США зросли, хоча запаси бензину та дистилятів знизилися, говорять експерти.

Незважаючи на це, обидва бенчмарки зафіксували тижневе зростання приблизно на 5% напередодні великодніх свят, причому Brent перервав тритижневу серію втрат.

Контекст

20 березня адміністрація Дональда Трампа вперше запровадила санкції проти Китаю за закупівлю іранської нафти, що перебуває під американськими санкціями. Під обмеження потрапила компанія Shandong Shouguang Luqing Petrochemical з провінції Шаньдун за придбання мільйонів барелів палива на суму близько $500 млн. Ця сировина, за даними Мінфіну США, була пов’язана з іранськими військовими та терористичними групами.

16 квітня США запровадили нові санкції проти експорту іранської нафти, зокрема проти китайського незалежного нафтопереробного заводу у межах кампанії «максимального тиску» адміністрації Дональда Трампа на Тегеран.

Ці заходи, спрямовані на китайських імпортерів іранської нафти, мають на меті звести іранський нафтовий експорт до нуля і включають санкції проти одного з китайських НПЗ, звинуваченого в закупівлі іранської нафти на понад $1 млрд.