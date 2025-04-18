Нефть дорожает из-за санкций США против Ирана и сокращения добычи ОПЕК+

Цены на нефть растут из-за новых санкций США, которые ограничивают экспорт иранской нефти и вызывают беспокойство об уменьшении глобального предложения. Рост усилился после оглашения планов ОПЕК+ сократить добычу. Об этом пишет Trading Economics 18 апреля.

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Фьючерсы на нефть WTI выросли на 3,1%, до $64,4 за баррель по состоянию на 11:30 по Киеву, а Brent подорожала на 3,2%, до $67,9 за баррель, что стало вторым подряд сессионным ростом.

Цены подскочили из-за новых санкций США, направленных на ограничение экспорта иранской нефти.

Опасения по поводу сокращения глобального предложения усилились после заявления ОПЕК+ в среду об обновленных планах Ирака, Казахстана и других членов о дополнительных сокращениях добычи для компенсации превышения квот.

Однако ОПЕК, МЭА, Goldman Sachs и JP Morgan на этой неделе снизили прогнозы цен на нефть и рост спроса из-за обострения торговых конфликтов.

Замедление экономического роста в США и Китае может ослабить будущий спрос, в то время как запасы сырой нефти в США выросли, хотя запасы бензина и дистиллятов снизились, говорят эксперты.

Несмотря на это, оба бенчмарка зафиксировали недельный рост примерно на 5% в канун пасхальных праздников, причем Brent прервал трехнедельную серию потерь.

Контекст

20 марта администрация Дональда Трампа впервые ввела санкции против Китая за закупку находящейся под американскими санкциями иранской нефти. Под ограничения попала компания Shandong Shouguang Luqing Petrochemical из провинции Шаньдун за покупку миллионов баррелей топлива на сумму около $500 млн. Это сырье, по данным Минфина США, было связано с иранскими военными и террористическими группами.

16 апреля США ввели новые санкции против экспорта иранской нефти, в частности, против китайского независимого нефтеперерабатывающего завода в рамках кампании «максимального давления» администрации Дональда Трампа на Тегеран.

Эти меры, направленные на китайских импортеров иранской нефти, преследуют цель свести иранский нефтяной экспорт к нулю и включают санкции против одного из китайских НПЗ, обвиненного в закупке иранской нефти более чем на $1 млрд.