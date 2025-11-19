Фонд «Повернись живим» отримав найбільший в історії відомий грант (за версією фонду, донат) на військові потреби України – 19 млрд грн. Про це директор фонду Тарас Чмут розповів в інтерв’ю YouTube-каналу «УТ-2».

Деталі

Джерело коштів Чмут не розкриває на прохання самого донора. Відомо лише, що це європейська країна. Чи є донор державною структурою, чи приватною/змішаною, теж не повідомляється.

Усю суму фонд спрямує на підтримку одного з підрозділів Сил оборони України: закупівлю озброєння та військової техніки, розвиток аеророзвідки, оснащення FPV-дронами, транспорт і його обслуговування.

«Це безпрецедентний кейс. Ідея народилася ще в травні 2022 року. Ми шукали схожі приклади у світі – і не знайшли», – сказав Чмут. За його словами, саме відсутність прецеденту була головною причиною, чому багато країн раніше відмовлялися від подібних кроків.

«Зараз працюємо над тим, щоб масштабувати цей досвід і реалізувати ще кілька проєктів співставного або навіть більшого масштабу», – додав директор фонду.

Контекст

У 2024 році три найбільші благодійні фонди України («Повернись живим», Фонд Притули та United24) разом зібрали 24,1 млрд грн – це на 28% більше, ніж у 2023-му. За три роки повномасштабної війни ці три організації сумарно залучили 93 млрд грн пожертв.

Лідером за обсягом зібраних коштів у 2024 році стала платформа United24 – 17,5 млрд грн. Із цієї суми 92% (близько 16,1 млрд грн) пішли безпосередньо на підтримку Збройних сил України.

Фонд «Повернись живим» зібрав 4,4 млрд грн, що становить 18% від загальної суми донатів трьох лідерів за рік. Фонд Сергія Притули акумулював 2,1 млрд грн пожертв за 2024 рік.