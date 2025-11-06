Прослухати матеріал
Благодійні збори приносять армії мільйони гривень. За ними стоять рекламні агенції, які фінансують промо, логістику й продакшн за власний рахунок. Скільки коштує безкоштовний фандрейзинг і що агенції отримують за свої послуги
У Третього армійського корпусу від серпня триває ініціатива «Герої районів» зі збором 100 млн грн на дрони, системи РЕБ і критичну техніку.
«До запуску кампанії долучилося пів сотні людей – команда штабного фонду та представники бізнесу, зокрема фахівці з комунікацій, маркетингу, продакшну, IT», – каже директорка з маркетингу штабного фонду Третього армійського корпусу Оксана Драган.
