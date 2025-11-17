Російський «Русал», що належить Олегу Дерипасці, призупинить роботу свого найбільшого кремнієвого підприємства – заводу «Кремній» у Шелехові (Іркутська область) — з 1 січня 2026 року. Про зупинку виробництва компанія повідомила регіональну владу, пише The Moscow Times.

Детал

У прессслужбі «Русалу» пояснили, що завод стає нерентабельним через різке зростання імпорту китайського кремнію, який обходиться значно дешевше від російського. На світовому ринку продукція РФ також не знаходить збуту через глобальне надвиробництво. Компанія розраховує, що уряд допоможе мінімізувати «соціальні наслідки» зупинки.

«Кремній» має річну потужність 34 000 тонн і є найбільшим виробником кремнію в РФ. Разом із «Кремній Урал» (27 000 тонн) вони залишаються єдиними постачальниками рафінованого кремнію у країні. Друге підприємство продовжить працювати, але не на повну потужність.

Ще у 2024 році «Русал» попереджав про намір скоротити випуск кремнію у 2025-му на 35% – до 35 000 тонн. Торік компанія виробила 53 400 тонн.

Внутрішній попит на кремній у РФ оцінюється приблизно у 45 000 тонн на рік, тож у разі повного завантаження заводи були б змушені експортувати значну частину продукції. Але через надлишок пропозиції у світі та демпінгові поставки з Китаю російський кремній втрачає конкурентоздатність як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках.

Попри це, «Русал» повідомляв про ріст чистого прибутку майже утричі у 2024 році – до $803 млн, хоча виручка знизилася на 1,1%, а продажі алюмінію впали на 7,1%. Найбільшим акціонером компанії залишається Олег Дерипаска.

Контекст

Зупинка «Кремнія» – частина ширшої кризи російської промисловості, пише The Moscow Times. Через падіння попиту, скорочення експорту та зростання витрат вже щонайменше десять великих підприємств у гірничодобувній, транспортній і машинобудівній галузях перейшли на скорочений робочий тиждень або зупиняють окремі виробництва. Серед них – «ВСМПО-Авісма», Ашинський металургійний завод, «Алроса», «Цемрос», РЖД, ГАЗ, КАМАЗ, АвтоВАЗ, Челябінський електрометалургійний комбінат та інші. У листопаді також закрився фанерний завод «Свези» в Тюмені.