Економіка Росії впала. Аналітики зафіксували перше скорочення ВВП з 2022 року

Російський ВВП, за винятком сезонності, знизився на 0,3% у січні – березні у квартальному вираженні після зростання на 1,3% у жовтні – грудні 2024 року. Про це пишуть «Ведомости» із посиланням на оцінку аналітиків «Райффайзенбанку». Розрахунок ґрунтується на попередніх даних Мінекономрозвитку, а офіційну статистику 16 травня опублікує Росстат.

Ключові факти

Квартальне падіння фіксується вперше з ІІ кварталу 2022 року. Основна причина – ослаблення промвиробництва за одночасного зниження цін на нафту. «Сигналів переходу економіки до мʼякої посадки стає дедалі більше. Ситуація ускладнюється низькими цінами на нафту», – повідомив «Райффайзенбанк».

Економіст Bloomberg Economics Олександр Ісаков оцінює падіння ВВП у першому кварталі навіть вище – 0,6–0,8% з урахуванням сезонності. За підрахунками економіста «Т-інвестицій» Софії Донець, йдеться про падіння на рівні 1,5%. Сформована картина, за її словами, «не викликає оптимізму»: у зоні зниження знаходяться сектори, що залежать від зовнішнього попиту (промвиробництво, видобуток, транспортування, металургія, оптова торгівля).

Мінекономрозвитку чекає на зростання ВВП на 2,5% за підсумками року, але прогноз інфляції вже підвищений з 4,5 до 7,6%.

Економіка Росії на початку 2025 року балансує на межі рецесії, вважають експерти. «Райффайзенбанк» бачить у ситуації передумови зниження ключової ставки вже влітку. При цьому урядовий прогноз щодо зростання ВВП на 2,5% у 2025 році виглядає все менш реалістичним, вважають аналітики – на економіку чекає або слабке зростання, або навіть невелике скорочення ВВП за підсумками року.

Контекст

ОПЕК+ ухвалив рішення про збільшення видобутку нафти, яке навіть за очікуваного падіння попиту на тлі торгової війни США, призвело до зниження цін. Президент США неодноразово підштовхував ОПЕК до збільшення видобутку та зниження цін, стверджуючи, що це позбавить Росію доходів і допоможе покласти край війні. Чиновники адміністрації також порушили питання щодо перспективи додаткових санкцій та інших інструментів для посилення економічного тиску на Росію, оскільки мирні переговори затягуються.

Коментарі президента пролунали за тиждень до його запланованої поїздки до Саудівської Аравії, Катару та Обʼєднаних Арабських Еміратів. Це також збігається із зусиллями ЄС з обмеження енергетичної потужності Росії із запланованою пропозицією заборонити імпорт російського газу до кінця 2027 року.