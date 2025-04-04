ВАКС стягнув на користь держави активи Дерипаски та «РУСАЛу» на понад 2 млрд грн

Вищий антикорупційний суд 4 квітня задовольнив другий позов Міністерства юстиції до російського мільярдера Олега Дерипаски та «Об’єднаної компанії «РУСАЛ» щодо застосування санкції у вигляді стягнення активів на понад 2 млрд грн у дохід держави, повідомляє пресслужба Міністерства.

Ключові факти

Згідно з рішенням суду, в дохід держави стягнуто понад 440 000 т бокситів та 110 000 т глинозему, загальна вартість яких перевищує 2 млрд грн. Ці активи належали швейцарській компанії RS International GmbH, яка є підконтрольною особам, до яких застосовано санкції.

та 110 000 т глинозему, загальна вартість яких перевищує 2 млрд грн. Ці активи належали швейцарській компанії RS International GmbH, яка є підконтрольною особам, до яких застосовано санкції. Крім того, в дохід держави також стягнуто право вимоги цієї компанії за договором «давальницької сировини», на підставі якого боксити були ввезені на територію України.

Контекст

Підконтрольна Дерипасці компанія МКПАТ «РУСАЛ» постачала алюмінієву продукцію російським підприємствам оборонного комплексу. Ці компанії безпосередньо виробляють військову техніку, зброю та боєприпаси для збройних сил РФ, нагадує Мінʼюст.

ВАКС встановив, що Дерипаска володіє промисловим конгломератом «Російські машини», до складу якого входить «Військово-промислова компанія» – головний постачальник озброєння та обладнання для російських військових. Зокрема, компанії конгломерату виробляють бронетранспортери-амфібії БТР-80, БТР-82А, АМН 233114 «Тигр-М» та інші бойові машини на замовлення міноборони РФ.