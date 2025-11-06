Американська Qualcomm завершила четвертий фінансовий квартал зі збитком у $3,12 млрд через зміни в податковому законодавстві США, попри зростання виручки на 10%. Про це повідомляється у пресрелізі компанії.

Деталі

За четвертий квартал, що завершився 28 вересня, компанія показала збиток $2,89 на акцію проти прибутку $2,59 на акцію роком раніше. Основна причина – негрошові витрати на $5,7 млрд, спрямовані на формування резерву за відстроченими податковими активами після ухвалення нового податкового закону адміністрації Дональда Трампа.

Без урахування разових факторів скоригований прибуток склав $3 на акцію, перевищивши прогноз аналітиків FactSet ($2,87).

Виручка Qualcomm зросла до $11,27 млрд проти $10,24 млрд торік. Основний підрозділ QCT, який виробляє чипи для бездротового зв’язку та мобільних пристроїв, збільшив доходи на 13% – до $9,82 млрд. Водночас ліцензійні надходження знизилися на 7% – до $1,31 млрд.

У поточному кварталі компанія очікує виручку на рівні $11,8–12,6 млрд і скоригований прибуток $3,3–3,5 на акцію.

Після публікації звітності акції Qualcomm знизилися на 2,6% під час післяторгової сесії.

Контекст

Процесори Qualcomm використовуються в багатьох популярних смартфонах, включаючи iPhone, Samsung та Google Pixel. Також компанія виробляє модеми та радіочастотні пристрої для мобільних пристроїв, включаючи смартфони, планшети, ноутбуки та смарт годинники. Qualcomm – один із лідерів у галузі 5G. Компанія розробила низку 5G-чипів, які використовуються в смартфонах та інших пристроях.

Qualcomm, яка отримує більшу частину свого доходу від мобільних чіпів і повʼязаних з ними роялті, повідомляла про сильне зростання у квітні за перший квартал року і заявила, що не очікує значного впливу від мит. У березні компанія постраждала, коли Apple випустила свій перший iPhone зі своїм модемом, замінивши деталь, яку історично поставляла Qualcomm.