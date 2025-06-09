Ключові факти

Акціонери Alphawave отримають 183 пенні за акцію, що на майже 96% перевищує ціну станом на 31 березня, останнього торгового дня перед тим, як Qualcomm оголосила про свою пропозицію.

Акції Alphawave підскочили на 22% під час ранніх торгів у понеділок до 182 пенні.

Очікується, що угода сприятиме реалізації амбіцій Qualcomm в галузі штучного інтелекту за рахунок розширення портфеля інтелектуальної власності в області центрів обробки даних та мереж 5G у той час, коли великі технологічні компанії витрачають сотні мільярдів доларів на інфраструктуру ШІ.

Генеральний директор Qualcomm Крістіано Амон заявив, що обидві компанії «поділяють мету створення передових технологічних рішень та забезпечення нового рівня продуктивності підключених обчислень у широкому спектрі областей, що швидко ростуть, включаючи інфраструктуру центрів обробки даних».

Alphawave заявила, що її директори одноголосно рекомендують акціонерам проголосувати за угоду. Генеральний директор Тоні Піаліс сказав, що це залишить британську компанію «у вигідному положенні для розширення асортименту продукції, охоплення ширшої клієнтської бази та підвищення наших технологічних можливостей».

Очікується, що угоду буде завершено протягом першого кварталу 2026 року. Акціонери Alphawave можуть прийняти пропозицію готівкою або акціями Qualcomm.

Контекст

Компанія Alphawave, що ліцензує розробки мікросхем для високошвидкісного підключення, була заснована в Канаді і вийшла на біржу в Лондоні в 2021 році.

Коли в травні 2021 року Alphawave з Торонто вийшла на біржу, вона продала акції на суму £856 млн по 410 пенні за акцію, що дозволило оцінити групу в £3,1 млрд. Пропозиція Qualcomm складає менше половини цієї суми – 183 пенні за акцію.

Крім центрів обробки даних, технологія Alphawave використовується в інфраструктурі 5G та автономних транспортних засобах.

Qualcomm, яка отримує більшу частину свого доходу від мобільних чіпів і повʼязаних з ними роялті, повідомила про сильне зростання у квітні за перший квартал року і заявила, що не очікує значного впливу від мит. У березні компанія постраждала, коли Apple випустила свій перший iPhone зі своїм модемом, замінивши деталь, яку історично поставляла Qualcomm.