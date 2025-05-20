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Xiaomi розпочала масове виробництво власного чипа Xring O1

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Китайська компанія Xiaomi розпочала масове виробництво власного вдосконаленого мобільного чипа Xring O1, повідомив засновник компанії Лей Цзюнь 20 травня, пише Reuters. Частиною довгострокової стратегії Xiaomi є зменшення залежності від іноземних постачальників, таких як Qualcomm і MediaTek.

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Ключові факти

  • Першими двома продуктами, які працюватимуть на цьому чипі, стануть смартфон Xiaomi 15S Pro та Xiaomi Pad 7 Ultra, повідомив Цзюнь у своєму особистому акаунті Weibo.
  • Xiaomi планує провести презентацію своєї продукції у четвер, 22 травня.
  • Xiaomi інвестувала 13,5 млрд юанів ($1,87 млрд) у розробку Xring O1 і планує інвестувати ще не менше 50 млрд юанів у розробку чипа протягом як мінімум 10 років.
  • Перед офіційним дебютом новий витік розкрив ключові характеристики чипа. Він буде виготовлений за 4-нанометровим процесом N4P від TSMC. Очікується, що він стоятиме в одному ряду із Snapdragon 8 Gen 2 – флагманським чипом американської компанії Qualcomm 2022 року. Однак Xring може піти тим самим шляхом, що й серія Tensor від Google, – віддаючи пріоритет інтеграції на системному рівні та можливостях ШІ, а не чистої продуктивності, пише Tech in Asia.

Контекст

Xiaomi вперше спробувала розробку мобільних чипів у 2017 році, презентувавши Pengpai S1, але проєкт було зупинено через технічні труднощі. У 2021 році компанія відновила зусилля в розробці власних чипів, що привело до створення нового процесора.

На ринку мобільних чипів уже працюють такі конкуренти, як Huawei з процесорами Kirin, Apple з чипами Bionic і Google з Tensor.

У 2025 році Xiaomi планує вкласти понад $4 млрд у дослідження та розробки, зосередившись на штучному інтелекті, операційних системах і чипах. Мета компанії – розвинути власну технологічну екосистему та протистояти політичному й ринковому тиску. Раніше Xiaomi анонсувала запуск нового мобільного чипа власної розробки XringO1.

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