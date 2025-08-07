Кабінет міністрів України затвердив механізм відшкодування до 25% витрат на будівництво або реконструкцію ферм, доїльних залів і переробних потужностей, повідомила пресслужба Мінекономіки. Програма спрямована на стимулювання скотарства й підвищення продовольчої безпеки.

Деталі

Компенсація стосуватиметься проєктів, які стартували не раніше 24 лютого 2022-го й будуть введені в експлуатацію з 1 січня по 30 вересня 2025 року. Йдеться про об’єкти з будівництва або реконструкції тваринницьких комплексів, доїльних залів і потужностей із переробки побічних продуктів тваринного походження.

Максимальний розмір компенсації – 25% від вартості витрат (без ПДВ). У майбутньому державна підтримка поширюватиметься й на об’єкти, здані в експлуатацію у жовтні–грудні попереднього та січні–вересні поточного року.

Прийом заявок через Державний аграрний реєстр розпочнеться після відповідного оголошення і триватиме до 20 жовтня. Розгляд документів заплановано завершити до 5 грудня 2025-го.

Контекст

Тваринництво зазнало серйозних викликів внаслідок повномасштабної війни, руйнування логістики та окупації частини аграрних регіонів.

Проте, за підсумками 2024 року сільськогосподарським підприємствам вдалося наростити надої молока до рівня, вищого за довоєнний. Як зазначили аналітики Національного інституту стратегічних досліджень, досить висока рентабельність молочного напряму (понад 40% у 2024-му) має сприяти дальшому істотнішому збільшенню виробництва молока.

За даними Спілки молочних підприємств України, попри війну та втрати молочарство тримає позиції й залишається в трійці переробних галузей, які мають найбільший річний обіг. Зокрема, дані Держстату свідчать, що за підсумками 2024 року надходження молока на переробні підприємства становило 3,2 млн т сировини, що 10% більше, ніж у 2023-му.

За роки війни переробники не зменшили обсягів виробництва, відкрили нові ринки, зокрема на ринок ЄС вийшли 23 молочні компанії. Найбільшим є попит на вершкове масло й сухе знежирене молоко.

У 2024 році Україна демонструвала позитивну динаміку в експорті молочної продукції, згідно з даними Асоціації виробників молока. Натуральні обсяги експорту зросли на 8% і становили 117 730 т), а грошовий виторг збільшився на 14% – до $295 млн.