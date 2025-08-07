Кабинет министров Украины утвердил механизм возмещения до 25% затрат на строительство или реконструкцию ферм, доильных залов и перерабатывающих мощностей, сообщила пресс-служба Минэкономики. Программа направлена на стимулирование скотоводства и повышение продовольственной безопасности.

Подробности

Компенсация касается проектов, которые стартовали не ранее 24 февраля 2022-го и будут введены в эксплуатацию с 1 января по 30 сентября 2025 года. Речь идет об объектах строительства или реконструкции животноводческих комплексов, доильных залов и мощностей по переработке побочных продуктов животного происхождения.

Максимальный размер компенсации – 25% стоимости расходов (без НДС). В будущем государственная поддержка будет распространяться и на объекты, сданные в эксплуатацию в октябре–декабре прошлого и январе–сентябре текущего года.

Прием заявок через Государственный аграрный реестр начнется после соответствующего объявления и продлится до 20 октября. Рассмотрение документов планируется завершить до 5 декабря 2025 года.

Контекст

Животноводство испытало серьезные вызовы в результате полномасштабной войны, разрушения логистики и оккупации части аграрных регионов.

Однако, по итогам 2024 года сельскохозяйственным предприятиям удалось нарастить надои молока до уровня выше довоенного. Как отметили аналитики Национального института стратегических исследований, достаточно высокая рентабельность молочного направления (более 40% в 2024-м) должна способствовать дальнейшему существенному увеличению производства молока.

По данным Союза молочных предприятий Украины, несмотря на войну и потери, молочарство держит позиции и остается в тройке перерабатывающих отраслей, имеющих наибольший годовой оборот. В частности, данные Госстата свидетельствуют, что по итогам 2024 года поступление молока на перерабатывающие предприятия составило 3,2 млн т сырья, что на 10% больше, чем в 2023-м.

За годы войны переработчики не уменьшили объемы производства, открыли новые рынки, в том числе на рынок ЕС вышли 23 молочных компании. Наибольшим является спрос на сливочное масло и сухое обезжиренное молоко.

В 2024 году Украина демонстрировала положительную динамику в экспорте молочной продукции согласно данным Ассоциации производителей молока. Натуральные объемы экспорта выросли на 8% и составили 117 730 т), а денежная выручка увеличилась на 14% – до $295 млн.