З якою метою Мінагрополітики було приєднано до Мінекономіки, чому Україна досі не уклала нову торгівельну угоду з ЄС та що вона передбачає, і який прогноз врожаю у 2025-му? Бліцінтервʼю з заступником міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарасом Висоцьким під час виставки «УКАБ Агротехнології 2025»
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Розмова з Тарасом Висоцким скорочена та відредагована для зрозумілості.
Про приєднання Мінагро до Мінекономіки
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