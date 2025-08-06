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«Погодили збільшення квот майже по всім товарам». Тарас Висоцький – про приєднання Мінагро до Мінекономіки, врожай та агроугоду з ЄС. Інтервʼю

Влада Ясько /з особистого архіву
Влада Ясько
Forbes

2 хв читання

Тарас Висоцький /з особистого архіву

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький Фото з особистого архіву

З якою метою Мінагрополітики було приєднано до Мінекономіки, чому Україна досі не уклала нову торгівельну угоду з ЄС та що вона передбачає, і який прогноз врожаю у 2025-му? Бліцінтервʼю з заступником міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарасом Висоцьким під час виставки «УКАБ Агротехнології 2025»

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Розмова з Тарасом Висоцким скорочена та відредагована для зрозумілості. 

Про приєднання Мінагро до Мінекономіки

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