З якою метою Мінагрополітики було приєднано до Мінекономіки, чому Україна досі не уклала нову торгівельну угоду з ЄС та що вона передбачає, і який прогноз врожаю у 2025-му? Бліцінтервʼю з заступником міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарасом Висоцьким під час виставки «УКАБ Агротехнології 2025»