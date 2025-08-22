Держагентство PlayCity запустило систему трекінгу нелегальних вебсайтів, повідомила пресслужба регулятора 22 серпня. Відтепер будь-хто зможе перевіряти правовий статус казино.
Деталі
- Ця онлайн-платформа автоматизує виявлення та полегшує блокування нелегальних казино. Вона вміє знаходити і генерувати список ймовірних дзеркал та пов’язаних доменів, які створюють казино, щоб обійти обмеження, йдеться у повідомленні.
- Відтепер можна перевіряти правовий статус казино – легальне воно чи ні; повідомляти PlayCity про нелегальне казино – у разі, якщо сайт такого казино досі не заблокований; кидати скарги на інтернет-провайдерів, якщо сайти нелегальних казино уже заблоковані, але досі доступні; завантажити базу сайтів нелегальних казино – так провайдери зможуть швидко заблокувати доступ до них, а громадськість отримає прозору інформацію про діяльність.
Контекст
За два місяці роботи PlayCity заблокувало вже понад 1300 нелегальних казино, заявляли раніше в Мінцифри. Своєю чергою БЕБ розслідує майже 80 кримінальних проваджень за фактами незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор чи лотерей.
Раніше повідомлялося, що PlayCity наклало 4,8 млн грн штрафу на «Труху» та ІТ-медіа dev.ua за рекламу бетінгу. Що вони порушили та за що критикують закон, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.
