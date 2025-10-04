У віці 58 років помер журналіст-розслідувач Олексій Шалайський – один із співзазсновників та головний редактор проєкту «Наші гроші». Про це повідомили його колеги та партнери Сергій Сироватка та Юрій Ніколов .

Деталі

Причина смерті – проблеми із серцем, повідомив Сироватка з посиланням на дружину Шалайського. За словами Сироватки, він разом із Шалайським планували запустити новий проєкт.

«На жаль, це правда. Олекси більше нема з нами. Серце. 58 років», – написав у Facebook співвласник проєкту «Наші гроші» Ніколов.

Ніколов. Олексій Шалайський разом із Forbes Ukraine зробили важливий матеріал, який одним із перших підняв проблему масштабного застосування «важких» кримінальних статей до бізнесу.

Редакція Forbes Ukraine висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олексія Шалайського.

Олекса Шалайський (ліворуч) та Юрій Ніколов. Фото зі сторінки Facebook Ніколова

Контекст

Олекса Шалайський (1967–2025) народився у Львові, де прожив близько 30 років, згодом переїхав до Києва. Кар’єру розпочав у 1990-х у львівських виданнях «Ратуша», «Поступ» та телекомпанії «Міст». У Києві очолював сайти ForUm, ProUA та був редактором «Дзеркала тижня». З 2011 року – головний редактор проєкту «Наші гроші», який заснував разом із Юрієм Ніколовим.