У віці 58 років помер журналіст-розслідувач Олексій Шалайський – один із співзазсновників та головний редактор проєкту «Наші гроші». Про це повідомили його колеги та партнери Сергій Сироватка та Юрій Ніколов.
Деталі
- Причина смерті – проблеми із серцем, повідомив Сироватка з посиланням на дружину Шалайського. За словами Сироватки, він разом із Шалайським планували запустити новий проєкт.
- «На жаль, це правда. Олекси більше нема з нами. Серце. 58 років», – написав у Facebook співвласник проєкту «Наші гроші» Ніколов.
- Олексій Шалайський разом із Forbes Ukraine зробили важливий матеріал, який одним із перших підняв проблему масштабного застосування «важких» кримінальних статей до бізнесу.
- Редакція Forbes Ukraine висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олексія Шалайського.
Контекст
Олекса Шалайський (1967–2025) народився у Львові, де прожив близько 30 років, згодом переїхав до Києва. Кар’єру розпочав у 1990-х у львівських виданнях «Ратуша», «Поступ» та телекомпанії «Міст». У Києві очолював сайти ForUm, ProUA та був редактором «Дзеркала тижня». З 2011 року – головний редактор проєкту «Наші гроші», який заснував разом із Юрієм Ніколовим.
