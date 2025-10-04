Підписка від 49 грн
Помер журналіст Олексій Шалайський – один із засновників проєкту «Наші гроші»

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Олексій Шалайський /Facebook

Олексій Шалайський Фото Facebook

У віці 58 років помер журналіст-розслідувач Олексій Шалайський – один із співзазсновників та головний редактор проєкту «Наші гроші». Про це повідомили його колеги та партнери Сергій Сироватка та Юрій Ніколов.

Деталі

  • Причина смерті – проблеми із серцем, повідомив Сироватка з посиланням на дружину Шалайського. За словами Сироватки, він разом із Шалайським планували запустити новий проєкт.
  • «На жаль, це правда. Олекси більше нема з нами. Серце. 58 років», – написав у Facebook співвласник проєкту «Наші гроші» Ніколов.
  • Олексій Шалайський разом із Forbes Ukraine зробили важливий матеріал, який одним із перших підняв проблему масштабного застосування «важких» кримінальних статей до бізнесу.
  • Редакція Forbes Ukraine висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олексія Шалайського.
Контекст

Олекса Шалайський (1967–2025) народився у Львові, де прожив близько 30 років, згодом переїхав до Києва. Кар’єру розпочав у 1990-х у львівських виданнях «Ратуша», «Поступ» та телекомпанії «Міст». У Києві очолював сайти ForUm, ProUA та був редактором «Дзеркала тижня». З 2011 року – головний редактор проєкту «Наші гроші», який заснував разом із Юрієм Ніколовим.

