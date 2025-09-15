Віктор Пінчук на 21-й конференції YES закликав до завершення війни на справедливих засадах, наголосив, що Україна вже близька до історичної перемоги у багатовіковій боротьбі за свободу та незалежність. Він наголосив, що лише сильні санкції проти Росії та потужна військова підтримка України зможуть змусити агресора припинити війну і вбивства. Forbes публікує текстову версію його промови.

Тема 21-ї конференції YES – «Як завершити війну?». Кілька ремарок.

Справедливі засади

Я вірю, що ми на шляху до перемоги. Впевнений, ми переможемо. Але не хочу здаватися наївним, дозвольте пояснити.

Обговорюючи перемогу, ми зазвичай мислимо надто вузькими категоріями. Українці століттями боролися, щоб звільнитися від імперії, щоб рухатися до свободи, незалежності та Європи. І на цьому великому шляху ми вже дуже близькі до успіху. Звісно, я маю на увазі у масштабі історії. І значною мірою тому, що сьогодні вперше цивілізований світ підтримує нас. Саме тому, що ворог знає, що ми близькі, він намагається нас зупинити.

Він каже, що хоче усунути докорінну причину цієї війни. Я скажу вам, у чому для них ця причина: у самому існуванні України. Це – найвідчайдушніша спроба нас зупинити. І це єдино правильна перспектива для українців, зокрема щоб зрозуміти цю боротьбу.

Яке ж тоді наше завдання у цій війні? Перемогти.

Ми повинні завершити цю війну на справедливих засадах. Це дасть можливість пройти до кінця нашого історичного шляху та перемогти в історії. Перемогти в історії означає зберегти наш суверенітет, незалежність, безпеку та приєднатися до Європи. Коли я кажу «приєднатися до Європи», я маю на увазі вступ до Європейського союзу.

Кордони України визначені міжнародним правом і не можуть бути змінені силою. Всі українці це знають.

Але що також є принципово важливим: коли ми закінчимо цю війну і переможемо в історії, ми приведемо до Європи стільки території, скільки на цей момент будемо контролювати та здатні захистити. Вирішальним є не те, скільки української території приєднається до Європи, коли ми перетнемо фінішну лінію, а те, що Україна остаточно й безповоротно стане Європою. І абсолютно – на 100% – я цілковито переконаний, що вся територія, яку українці захочуть повернути, з часом, рано чи пізно, повернеться до України.

Пане президенте, вас часто порівнюють із Черчиллем чи Лінкольном, і ми пишаємося тим, що західні партнери роблять такі порівняння. Але для нас, українців, принципово важливо бачити у вас наступника історичної місії Хмельницького, Мазепи та Грушевського, які боролися за українську незалежність і ідентичність. Щобільше, у вас є унікальний шанс не лише бути їхнім наступником, а й завершити їхню місію – якщо наше покоління і покоління наших дітей завершать нашу історичну місію. Якщо суверенна, незалежна Україна приєднається до Євросоюзу та отримає справжні гарантії безпеки.

2025-й – це рік Truth Social

Минулого року я сказав: 2022-й був роком, коли всі недооцінили Україну. 2023-й – рік, коли всі недооцінили нашого ворога. А 2024-й був моментом істини. І багато хто запитує мене: чим тоді є 2025-й? І я вам зараз скажу: 2024-й був роком істини. А 2025-й – це рік Truth Social.

Пане президенте, може, і вам варто створити власну соціальну мережу. Я міркував щодо назви, можливо, підійде Zelensky Ukrainian Social. Зі скромною абревіатурою ZEUS.

Але дозвольте мені дуже серйозно висловитися про президента Дональда Трампа. Ми, українці, дуже вдячні йому. У 2017 році він першим надав Україні летальну зброю. Він дуже чітко і вже давно говорить про те, що хоче закінчити цю війну та зупинити вбивства. І мені дуже подобається його гуманітарний підхід.

Трамп також надав більше протиповітряної оборони та озброєнь. Він зателефонував угорському прем’єр-міністру, аби той не зупинив шлях України до членства в Євросоюзі. Я вважаю, що тільки Трамп може змусити нашого ворога до серйозних переговорів.

Найважливіше – наші герої

У вересні 2024-го ми зустрічалися тут, у Києві, ми показували вам обличчя деяких із наших полеглих героїв. І ми показуємо їх знову. Але цього року ми показуємо вам ще більше облич. Тому що відтоді загинуло чимало величних українців. Подивіться на них. Нашим героям на цій конференції не потрібні хвилини мовчання. Їм потрібно, щоб ми всі тут голосно висловлювалися – на конференції й на весь світ, закликаючи ворога закінчити війну й зупинити вбивства.

На жаль, на цьому великому шляху ми втрачаємо найкращих. Але від нас залежить, щоб їхня жертва мала значення. Ми не маємо права їх зрадити. І ми не зрадимо їх, якщо закінчимо війну на справедливих умовах. Ми можемо зрадити їх лише тоді, якщо не пройдемо шлях до кінця й не завершимо успішно нашу історичну дорогу до свободи, незалежності, суверенітету, безпеки та Європи.

Санкції проти Росії та підтримка України

Наш ворог справді має величезну дилему. З одного боку, він ненавидить Україну, ненавидить нашого президента. Він помилково вважає, що повільно, але впевнено перемагає на полі бою. Він вірить, що єдиний спосіб для його режиму вижити – це продовжувати цю війну.

Але з іншого боку, російська економіка у жахливому стані, Росія дедалі більше залежить від Китаю, війна має неймовірно високу вартість і приносить величезні людські втрати. Лише дійсно сильні санкції проти Росії та дійсно сильна військова підтримка України можуть допомогти нашому ворогу ухвалити правильне рішення в цій дилемі: закінчити війну й зупинити вбивства. Ворог має відчути, що продовжувати цю війну – безнадійно й безглуздо.

Єдина загроза для російськомовних України – це Росія

Ворог каже, що хоче захистити російськомовне населення в Україні. Я можу допомогти їм розв’язати цю проблему. Будь ласка, ті, хто не розуміє українську, надіньте навушники. Зараз я говоритиму українською.

Я і є той російськомовний українець. Моя дружина, мої батьки, мої діти, всі ми російськомовні. Я виріс у російськомовному Дніпропетровську, зараз це Дніпро, й усе життя ми розмовляли російською. Але в перші дні повномасштабної війни ми перейшли на українську, бо відчули та зрозуміли, що ми не можемо розмовляти зараз мовою вбивць і терористів. Так зробили дуже багато російськомовних українців.

Єдина загроза для російськомовних України – це Росія. А єдиний спосіб захистити їх – просто перестати вбивати, закінчивши цю війну.

Членство в Євросоюзі

Я хочу попросити наших європейських друзів і партнерів про одну річ. Робіть не те, що є здійсненним, а те, що є необхідним і що зараз здається нереалістичним. Дайте українцям надшвидкий шлях до членства в Євросоюзі. Звісно, за виконання найсуворіших умов внутрішніх реформ.

Це виб’є ґрунт з-під надій нашого ворога. Україна в Європі скаже нашому ворогу: «Прощавай. Твоя відчайдушна спроба нас зупинити зруйнувалася. Кінець».