Президента Аргентини Мілея звинувачують у шахрайстві з криптовалютою $LIBRA. Інвестори втратили $4,5 млрд

Аргентинські адвокати подали до кримінального суду позови про шахрайство проти президента Хавʼєра Мілея за просування криптовалюти $LIBRA у своїх соцмережах. Про 17 лютого написало The Associated Press з посиланням на одного із адвокатів. За даними The Kobeissi Letter, за 7 годин інвестори втратили майже $4,5 млрд.