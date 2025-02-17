Президента Аргентини Мілея звинувачують у шахрайстві з криптовалютою $LIBRA. Інвестори втратили $4,5 млрд

Аргентинські адвокати подали до кримінального суду позови про шахрайство проти президента Хавʼєра Мілея за просування криптовалюти $LIBRA у своїх соцмережах. Про 17 лютого написало The Associated Press з посиланням на одного із адвокатів. За даними The Kobeissi Letter , за 7 годин інвестори втратили майже $4,5 млрд.

Деталі

14 лютого Мілей опублікував пост у X, підтримуючи криптовалюту $LIBRA. Він представив токен своїй аудиторії як приватний проєкт, спрямований на економічний розвиток країни. Згодом пост був видалений.

Юристи звинувачують Мілея в організації «rug pull» – схеми, коли після запуску токенів їх цінність обвалюється, а інвестори втрачають гроші. Вони вважають, що Мілей порушив закон про публічну етику.

Адвокат Джонатан Бальдівʼєзо заявив, що позивачі вважають цей випадок незаконним обʼєднанням для вчинення «невизначеної кількості шахрайств». Серед позивачів – економіст Клаудіо Лозано, який очолював Центральний банк Аргентини за часів президентства Альберто Фернандеса.

В офісі президента зазначили, що Мілей поділився інформацією про запуск проєкту на своїх особистих акаунтах, як це часто робить з підприємцями, що запускають проєкти в Аргентині для створення робочих місць та залучення інвестицій.

Пресслужба президента заперечує його причетність до розробки криптовалюти і заявляє, що Мілей вирішив видалити пост, щоб уникнути спекуляцій. Після цього президент повідомив, що не знав про проєкт і видалив твіт після отримання додаткової інформації.

Контекст

Менше ніж за годину після публікації Мілея, згідно з даними CoinDesk, LIBRA зросла на 2000%, досягнувши ринкової капіталізації майже $4,5 млрд. Однак, як зазначає Gizmodo, після цього відбувся різкий обвал. Інсайдери почали продавати монети після того, як токен досяг піку, що призвело до швидкої втрати вартості. За даними BubbleMaps, 82% обсягу токена зберігалося в одному кластері, що вказує на можливий попередній план швидкого продажу.

Утримувачі криптовалюти швидко втратили майже $4,5 млрд. Як повідомляє The Kobeissi Letter, це було «одне з найшвидших та найбільших знищень статків в історії роздрібної торгівлі». Приблизно тоді ж Мілея видалив свій пост і намагався дистанціюватися від проєкту, згідно з даними New York Times.

Аргентинська опозиція вважає президента відповідальним за ситуацію і планує вимагати його імпічменту, пише Reuters.