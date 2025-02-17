Президента Аргентини Мілея звинувачують у шахрайстві з криптовалютою $LIBRA. Інвестори втратили $4,5 млрд

Аргентинські адвокати подали до кримінального суду позови про шахрайство проти президента Хавʼєра Мілея за просування криптовалюти $LIBRA у своїх соцмережах. Про 17 лютого написало The Associated Press з посиланням на одного із адвокатів. За даними The Kobeissi Letter, за 7 годин інвестори втратили майже $4,5 млрд.
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Деталі
- 14 лютого Мілей опублікував пост у X, підтримуючи криптовалюту $LIBRA. Він представив токен своїй аудиторії як приватний проєкт, спрямований на економічний розвиток країни. Згодом пост був видалений.
- Юристи звинувачують Мілея в організації «rug pull» – схеми, коли після запуску токенів їх цінність обвалюється, а інвестори втрачають гроші. Вони вважають, що Мілей порушив закон про публічну етику.
- Адвокат Джонатан Бальдівʼєзо заявив, що позивачі вважають цей випадок незаконним обʼєднанням для вчинення «невизначеної кількості шахрайств». Серед позивачів – економіст Клаудіо Лозано, який очолював Центральний банк Аргентини за часів президентства Альберто Фернандеса.
- В офісі президента зазначили, що Мілей поділився інформацією про запуск проєкту на своїх особистих акаунтах, як це часто робить з підприємцями, що запускають проєкти в Аргентині для створення робочих місць та залучення інвестицій.
- Пресслужба президента заперечує його причетність до розробки криптовалюти і заявляє, що Мілей вирішив видалити пост, щоб уникнути спекуляцій. Після цього президент повідомив, що не знав про проєкт і видалив твіт після отримання додаткової інформації.
Контекст
Менше ніж за годину після публікації Мілея, згідно з даними CoinDesk, LIBRA зросла на 2000%, досягнувши ринкової капіталізації майже $4,5 млрд. Однак, як зазначає Gizmodo, після цього відбувся різкий обвал. Інсайдери почали продавати монети після того, як токен досяг піку, що призвело до швидкої втрати вартості. За даними BubbleMaps, 82% обсягу токена зберігалося в одному кластері, що вказує на можливий попередній план швидкого продажу.
Утримувачі криптовалюти швидко втратили майже $4,5 млрд. Як повідомляє The Kobeissi Letter, це було «одне з найшвидших та найбільших знищень статків в історії роздрібної торгівлі». Приблизно тоді ж Мілея видалив свій пост і намагався дистанціюватися від проєкту, згідно з даними New York Times.
Аргентинська опозиція вважає президента відповідальним за ситуацію і планує вимагати його імпічменту, пише Reuters.
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