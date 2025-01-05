«Моя ціль — зробити Аргентину великою та вільною». Ексклюзивне інтервʼю президента Хавʼєра Мілея для Forbes Argentina

Економіст-лібертаріанець Хавʼєр Мілей — рік як президент Аргентини. Його передвиборча кампанія ґрунтувалася на перезавантаженні політичної повістки та радикальних економічних реформах. За рік «шокова терапія» Мілея стала реальністю. Його економічний план на 2025 рік: зменшення інфляції, зниження податків, три кроки для виходу з валютних обмежень, приватизація та вільна торгівля зі США. Він захищає свою манеру управління Аргентиною та ставить умову своєму партійному альянсу PRO: «Разом у всьому або окремо»

Серед усіх подарунків, які президент Хавʼєр Мілей зберігає у своєму кабінеті в резиденції Каса-Росада, є один, який займає особливе місце. Це не шахова дошка, підписана юним генієм Фаустіно Оро. І не футболки футбольних клубів, подаровані йому під час міжнародних турів. Навіть не шолом Адольфо Камбʼязо чи дюжина економічних книг, розкиданих посеред кабінету. На його столі стоїть «La Sierra del Poder» — подарунок від художника Туте Ді Телла. Це восьмикілограмова бензопила з полірованої бронзи, на 75-сантиметровому лезі якої лазером вирізана легенда «Сили Небес».

Мілей залишив її на помітному місці «щоб міністри знали, що це лише початок». Я їм казав: «Заснеш — і тебе зметуть. Стискати ніж між зубами і йти вперед».