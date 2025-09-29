Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики перевірить законність звільнення голови та всіх членів правління НЕК «Укренерго». Компанія не повідомила регулятора про кадрові зміни у визначений законом термін, що може загрожувати її статусу сертифікованого оператора системи передачі, зазначається у заяві НКРЕКП.

Деталі

26 вересня наглядова рада Укренерго звільнила голову правління Віталія Зайченка та всіх членів правління, призначивши Олексія Брехта тимчасовим виконувачем обов’язків керівника. Такі дії спричинили «управлінський вакуум» і поставили під сумнів здатність компанії ефективно керувати системою передачі, повідомила комісія.

НКРЕКП наголошує, що Укренерго не повідомила про зміни у керівництві в установлені законом строки. Крім того, відповідно до євродирективи 2009/72/ЄС, регулятор має три тижні, щоб висловити заперечення, якщо є сумніви щодо обґрунтованості дострокового припинення повноважень керівництва.

«НЕК «Укренерго» мала узгоджувати зміни в управлінському складі з відкладальною умовою та заздалегідь повідомляти регулятора про їх підстави. Проте вимоги українського законодавства та норм ЄС не були виконані. Раптові кадрові рішення щодо керівництва Укренерго можуть порушувати правила сертифікації, що потребує ретельної перевірки», – зазначила комісія.

НКРЕКП вважає, що несподіване звільнення керівництва може підірвати довіру міжнародних партнерів та створити ризики для імпорту електроенергії.

Комісія планує найближчим часом розглянути питання відповідності дій Укренерго законодавству та вжити необхідних заходів.

Контекст

26 вересня Наглядова рада НЕК «Укренерго» ухвалила рішення про звільнення Віталія Зайченка з посади голови правління. Причини такого кроку офіційно не повідомляються. Тимчасовим виконувачем обов’язків голови призначено Олексія Брехта.

Усі члени правління «Укренерго» отримали статус тимчасово виконувачів обов’язків. Чому Наглядова рада «Укренерго» несподівано відсторонила все правління разом із головою Віталієм Зайченком, якого сама ж призначила лише три місяці тому, та чи вдалося врегулювати конфлікт? Читайте у матеріалі Forbes.