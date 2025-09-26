Наглядова рада «Укренерго» звільнила Віталія Зайченка з посади голови компанії. Про це повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та ЖКГ Олексій Кучеренко.
- Причини такого рішення наразі не розголошуються. За інформацією ЕП, з посиланням на анонімні джерела, тимчасово виконувати обов’язки голови правління буде Олексій Брехт.
- Зазначається, що усі члени правління «Укренерго» набули статусу виконувачів обов’язків.
Контекст
У вересні 2024 року Наглядова рада НЕК «Укренерго» ухвалила рішення про дострокове звільнення Володимира Кудрицького з посади керівника компанії. На роль виконувача обов’язків голови правління призначили Олексія Брехта.
У лютому 2025 року Наглядова рада НЕК «Укренерго» розпочала конкурсний відбір на посаду голови правління.
У червні Віталія Зайченка було призначено головою «Укренерго» рішенням Наглядової ради. До цього він обіймав посаду головного диспетчера компанії.
