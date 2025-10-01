Ринок складської нерухомості у Києві продовжує зростати. За перше півріччя 2025 року обсяг валового поглинання досяг приблизно 109 000 кв.м, що на 27% більше, ніж торік. Це один із найвищих показників за півріччя з 2018 року. Основний попит формують логістичні компанії (56%) та компанії оптової й роздрібної торгівлі (39%). Про це йдеться у дослідженні Expandia, представника CBRE в Україні та Молдові, від 1 жовтня.

Деталі

У першому півріччі в експлуатацію ввели близько 107 000 кв.м нових складів, що дорівнює річному обсягу нової пропозиції за 2024 рік і є найбільшим показником за останні десять років. Завдяки цьому загальний обсяг складських площ у Києві зріс на 6% і досяг 1,47 млн кв.м, повернувшись до довоєнного рівня.

Серед ключових нових об’єктів – логістичний комплекс «Олександрівський» III (41 000 кв.м) та «Чайки» V (57 000 кв.м). Також відновили 11 000 кв.м складського комплексу RLC, пошкодженого внаслідок обстрілів у 2022 році. До кінця 2025-го планується додати ще 98 000 кв.м нових складів, що може зробити цей рік рекордним за обсягом нової пропозиції.

Попри появу нових складів, рівень вакантності знизився до 3% (на 0,8% порівняно з початком року). Це свідчить про високий попит і поглинання відкладених потреб, говорять аналітики. Ринок залишається збалансованим, а ризик надлишкової пропозиції в найближчій перспективі мінімальний.

Орендні ставки для якісних сухих складів залишилися стабільними – $5,3 за 1 кв.м на місяць (без ПДВ та операційних витрат). Для холодильних складів запитувані ставки коливаються від 390 до 420 грн за 1 кв.м на місяць ($8,5–$10,5), а ефективна ставка становить $9,1 за 1 кв.м на місяць. Угоди укладаються переважно в гривнях через поточну економічну ситуацію.

Ринок складської нерухомості залишатиметься стабільним до кінця 2025 року завдяки високому попиту та новим проєктам. Очікується, що нові площі будуть поступово заповнені протягом 6–12 місяців, якщо економічна та безпекова ситуація залишаться сприятливими. Ризик надлишкової пропозиції поки що відсутній, а ринок перебуває на етапі активного розвитку.

Контекст

CBRE, головний офіс якої розташований у Далласі, США, є провідною компанією у сфері комерційної нерухомості з річним доходом $35,8 млрд у 2024-му. Акції компанії котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі.

В Україні CBRE представлена ТОВ «Експандіа», заснованим у січні 2008 року Сергієм Сергієнком та Радомиром Цурканом як частина глобальної афілійованої мережі CBRE. Штат компанії в Україні налічує понад 300 співробітників, які працюють у сфері управління та експлуатації об’єктів нерухомості. У 2023-му CBRE розпочала діяльність у Молдові під брендом CBRE Moldova.

Компанія пропонує широкий спектр послуг у сфері комерційної нерухомості, зокрема агентські та інвестиційні послуги, управління об’єктами, оцінку нерухомості, консалтинг, управління проєктами, технічний консалтинг, управління офісною інфраструктурою та дослідження ринку.