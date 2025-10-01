Рынок складской недвижимости в Киеве продолжает расти. За первое полугодие 2025 года объем валового поглощения достиг примерно 109 000 кв.м, что на 27% больше, чем в прошлом. Это один из самых высоких показателей за полугодие с 2018-го. Основной спрос формируют логистические компании (56%) и компании оптовой и розничной торговли (39%). Об этом говорится в исследовании Expandia, представителя CBRE в Украине и Молдове, с 1 октября.

Подробности

В первом полугодии в эксплуатацию ввели около 107 000 кв.м новых складов, что равняется годовому объему нового предложения за 2024 год и является самым большим показателем за последние десять лет. Благодаря этому общий объем складских площадей в Киеве вырос на 6% и достиг 1,47 млн ​​кв.м, вернувшись к довоенному уровню.

Среди ключевых новых объектов – логистический комплекс «Александровский» III (41 000 кв.м) и «Чайки» V (57 000 кв.м). Также восстановили 11 000 кв.м складского комплекса RLC, поврежденного в результате обстрелов в 2022 году. К концу 2025-го планируется добавить еще 98 000 кв.м новых складов, что может сделать этот год рекордным по объему нового предложения.

Несмотря на появление новых складов, уровень вакантности снизился до 3% (на 0,8% по сравнению с началом года). Это свидетельствует о высоком спросе и поглощении отложенных потребностей, говорят аналитики. Рынок остается сбалансированным, а риск избыточного предложения в ближайшей перспективе минимален.

Арендные ставки для качественных сухих складов остались стабильными – $5,3 за 1 кв.м в месяц (без НДС и операционных расходов). Для холодильных складов запрашиваемая ставка колеблется от 390 до 420 грн за 1 кв.м в месяц ($8,5–$10,5), а эффективная ставка составляет $9,1 за 1 кв.м в месяц. Сделки заключаются преимущественно в гривнях из-за текущей экономической ситуации.

Рынок складской недвижимости будет оставаться стабильным до конца 2025 года благодаря высокому спросу и новым проектам. Ожидается, что новые площади будут постепенно заполнены в течение 6–12 месяцев, если экономическая и безопасная ситуация останутся благоприятными. Риск избыточного предложения пока отсутствует, а рынок находится на этапе активного развития.

Контекст

CBRE, главный офис которой расположен в Далласе, США, является ведущей компанией в сфере коммерческой недвижимости с годовым доходом $35,8 млрд в 2024-м. Акции компании котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже.

В Украине CBRE представлена ​​ООО «Экспандиа», основанным в январе 2008 года Сергеем Сергиенко и Радомиром Цурканом как часть глобальной аффилированной сети CBRE. Штат компании в Украине насчитывает более 300 сотрудников, работающих в сфере управления и эксплуатации объектов недвижимости. В 2023-м CBRE начала деятельность в Молдове под брендом CBRE Moldova.

Компания предлагает широкий спектр услуг в сфере коммерческой недвижимости, в частности агентские и инвестиционные услуги, управление объектами, оценку недвижимости, консалтинг, управление проектами, технический консалтинг, управление офисной инфраструктурой и исследование рынка.