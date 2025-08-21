«Укрзалізниця» восени виставить на торги для оренди близько 200 000 кв. м власних виробничих площ у 10 областях та Києві, дізнався Forbes Ukraine. Це майже 20% вагоноремонтних підприємств компанії. Що це за активи та як УЗ збирається зацікавити ними бізнес ?

«Час діяти швидко», – каже СЕО УЗ Олександр Перцовський на зустрічі з представниками бізнесу, міжнародних фінансових інституцій та профільних асоціацій 15 серпня.

До кінця року чистий збиток «Укрзалізниці» може сягнути 18 млрд грн – майже втричі більше, ніж торік, пояснює він. Обсяги перевезень вантажів, які дають 80% доходу компанії, за час війни скоротились майже вдвічі, до 160 млн т на рік.